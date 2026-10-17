Ogień szaleje w Kalifornii. Płomienie sięgnęły domów
Jak podała kalifornijska agencja walki z ogniem Cal Fire, w piątkowe popołudnie czasu lokalnego strażacy walczyli z dziesięcioma dużymi pożarami. Szczególnie trudna sytuacja panowała w południowej części stanu, w okolicach aglomeracji Los Angeles. W regionie utrzymują się wysokie temperatury, co napędza pożary.
"Ogień dotarł bezpośrednio do miasta"
Jak podał dziennik "Los Angeles Times", gwałtownie rozprzestrzeniający się pożar Norte szalał w piątek w hrabstwie Orange. Ogień wybuchł w nadmorskim mieście San Clemente, a następnie, napędzany przez wiatr, przeniósł się do innego miasta w hrabstwie Orange - San Juan Capistrano. Płomienie uszkodziły sześć domów, a jeden ze strażaków odniósł niegroźne obrażenia.
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Victor Cabral, członek rady miejskiej San Clemente, powiedział, że szkoły zostały zamknięte, a zaplanowane wydarzenia odwołane. Dodał, że tysiące osób otrzymały polecenie ewakuacji.
- Ogień dotarł bezpośrednio do miasta - powiedział, cytowany przez agencję informacyjną Associated Press. - Znajduje się tuż przy naszych domach, na północnych obrzeżach - dodał.
Pali się w mieście gwiazd
Płoną także inne regiony. Duży pożar Bryson szaleje od czwartkowego wieczora czasu lokalnego w Malibu. To miasto nieopodal Los Angeles słynące z plaż, w którym mieszka wiele gwiazd Hollywood. W piątek rano ogień obejmował około 60 hektarów.
Z powodu pożaru ewakuowano ośrodek resocjalizacyjny dla nieletnich w hrabstwie Los Angeles. Ponadto wydano nakazy ewakuacji dla znacznej części pasma górskiego Santa Monica. Chmurę dymu można było dostrzec z odległości wielu kilometrów.
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W wyniku pożarów wielu mieszkańców Kalifornii straciło dostęp do prądu. Według AP, z danych serwisu Poweroutage.com wynika, że w pewnym momencie w piątek energii elektrycznej nie miało ponad 230 tysięcy odbiorców w całym stanie.
Santa Ana napędza pożary
Pożary w południowej Kalifornii napędza Santa Ana. To suchy, pustynny wiatr fenowy, który wieje z północnego lub wschodu, od wschodniej części gór Sierra Nevada w stronę wybrzeża. Powstaje w wyniku różnicy ciśnienia wywołanego wyżem nad Wielką Równiną Amerykańską. Zwykle rozwija się od października do marca.
Według Narodowej Służby Pogodowej (NWS) w piątek Santa Ana może wiać w południowej Kalifornii z prędkością wynoszącą ponad 50 kilometrów na godzinę. W niektórych miejscach podmuchy mogą przekraczać 100 km/h.