
Świat

Nowy Jork. Ciężarówka zamieniła się w bryłę lodu

Zamrożona furgonetka przy jednej ze stacji metra w Nowym Jorku
Jedna z furgonetek w mieście Nowy Jork przemieniła się w bryłę lodu
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
O tym, jakim utrudnieniem może być siarczysty mróz, przekonał się w ostatnim czasie pewien kierowca ciężarówki z Nowego Jorku. Jego pojazd został unieruchomiony przez przeciekającą rurę.
Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz
Smog

W nowojorskiej dzielnicy Bronx doszło do niecodziennego incydentu. Samochód dostawczy zaparkowany we wtorek pod stacją metra Kingsbridge Road został całkowicie zamrożony. Woda lejąca się na pojazd z przeciekającej rury, wiszącej nad torami, w kilkanaście godzin zamieniła go w blok lodu.

"Nigdy w życiu nie widziałem czegoś takiego"

Właściciel pojazdu, 49-letni Jeffrey Rosario, nie mógł uwierzyć własnym oczom, gdy zobaczył, że jego auto zostało uwięzione pod grubą warstwą lodowej masy.

"Nigdy w życiu nie widziałem czegoś takiego" - przyznał w środę Rosario w rozmowie z portalem New York Post.

Rosario wykorzystuje samochód do przewozu materiałów budowlanych i podkreślił, że zaistniała sytuacja całkowicie sparaliżowała jego pracę. Jak relacjonował, policja nie była w stanie pomóc w uwolnieniu pojazdu, a służby nowojorskiego przewoźnika MTA zareagowały na zgłoszenie z opóźnieniem. Na miejsce wysłano ekipę pracowników, która miała pomóc kierowcy w wydostaniu pojazdu. Lokalne media nie informują jednak o tym, czy auto doznało trwałych uszkodzeń.

W ostatnim czasie część stanów USA, podobnie jak miasto Nowy Jork, zmagała się z wyjątkowo mroźną pogodą.

Kolejna potężna zimowa burza tuż za rogiem. Poprzednia zabiła 68 osób
Autorka/Autor: jzb/dd

Źródło: CNN, New York Post

Źródło zdjęcia głównego: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

USANowy JorkMróz
