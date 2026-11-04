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Świat

Dom uniósł się na wodzie. Rzeka cisnęła nim o most

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Rzeka San Juan porwała dom w Pagosa Springs
Rzeka San Juan porwała dom w Pagosa Springs
Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
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Rzeka porywająca dom i ciskająca nim o most - takie nagranie pojawiło się w mediach społecznościowych. Do uwiecznionej na nim sytuacji doszło podczas powodzi, która dotknęła południe stanu Kolorado. To druga poważna katastrofa, do jakiej doszło w regionie w ostatnich dniach.

Na początku tygodnia intensywne opady deszczu spowodowały powodzie błyskawiczne na terenach w pobliżu styku czterech stanów: Nowy Meksyk, Utah, Arizona i Kolorado. Miejscami w kilka dni spadło tyle deszczu, ile zazwyczaj pada przez dwa-trzy miesiące.

Żywioł szczególnie dotknął miejscowość Pagosa Springs w Kolorado, chętnie odwiedzaną przez turystów z powodu gorących źródeł. W nocy z niedzieli na poniedziałek stan przepływającej przez miasto rzeki San Juan sięgnął 5,1 metra, znacznie powyżej poziomu alarmowego wynoszącego 3,8 m. Ciek wystąpił z brzegów, zalewając miasto.

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Dwie poważne powodzie pod rząd

We wtorek w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie domu jednorodzinnego, który w całości został porwany przez rzekę. Budynek został zniesiony przez fale w stronę mostu dla pieszych, po czym uderzył w niego z ogromną siłą. Dom rozpadł się na kawałki. Autor nagrania opowiadał w rozmowie ze stacją CBS News, że była to najgorsza powódź, jaką przeżył.

- Przez dwa lata z rzędu mieliśmy trzy powodzie stulecia, przy czym dwie ostatnie jedna po drugiej, a każda była gorsza od poprzedniej - opowiadał.

W tym roku Pagosa Springs dotknęły dwie poważne powodzie. Pierwsza, pod koniec października, sparaliżowała centrum miasta i spowodowała zamknięcie części międzystanowej drogi US 160. W sobotę miasto poinformowało, że szkody zostały usunięte, ale już następnego dnia ulewy powróciły.

Źródło: CBS News, CNN, tvnmeteo.pl
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Tagi:
USAdeszczPowódź
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