Żywy zwierzak na sklepowej półce między maskotkami

Tasmania. Mały, żywy torbacz na lotnisku między maskotkami Źródło: ENEX

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło na lotnisku w Hobart w australijskim stanie Tasmania. Oczy, które dostrzegł turysta, należały nie do maskotki, a do kitanki lisiej, małego australijskiego torbacza, który - jak pisze żartobliwie "The Guardian" - postanowił dołączyć do swoich puszystych przyjaciół na półkach sklepu z pamiątkami. Turysta szybko zorientował się, że zwierzę jest żywe, o czym poinformował obsługę sklepu. Ta, choć - jak relacjonował w rozmowie z mediami kierownik ds. handlu detalicznego na lotnisku, Liam Bloomfield - początkowo "nie mogła uwierzyć w to, co słyszy", przekazała informację o zwierzaku obsłudze lotniska.

Mały torbacz pośród pluszaków

Pracownikom sklepu udało się też nakręcić krótki filmik, który szybko obiegł sieć. Jak relacjonuje CNN, zwierzę zniechęcone rosnącym zainteresowaniem - opuściło sklep. Później zajęła się nim obsługa portu lotniczego. Opuściło go, według relacji mediów, "bez szwanku" i przez cały czas pozostawało spokojne.

Australia. Żywy torbacz na półce z maskotkami Źródło: ENEX

Nie wiadomo, jak zwierzak dostał się do sklepu i jak długo tam przebywał. Bloomfield żartował, że gdy torbacz zobaczył pluszowych przyjaciół na półkach, "postanowił wtopić się w tłum".

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowała Ewa Żebrowska / AM