Świat Zebrali 30 kilogramów prawdziwków. Skonfiskowała im je policja Oprac. Krzysztof Posytek |

Słoweńscy leśnicy ostrzegają grzybiarzy przed niedźwiedziami i wilkami Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: Krzysztof/Kontakt 24

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Jak podał rzymski dziennik "Il Messaggero", dwóch włoskich grzybiarzy zostało zatrzymanych w pobliżu przejścia granicznego Ligornetto na granicy szwajcarsko-włoskiej. Wracali oni samochodem z kantonu Ticino. Szwajcarscy policjanci znaleźli w ich aucie 30 kilogramów prawdziwków.

Zebrali za dużo grzybów. Zabrała im je policja

Policjanci skonfiskowała wszystkie grzyby, ponieważ - jak wyjaśniła - ich ilość przekroczyła pięciokrotnie dzienny limit wyznaczony na mocy lokalnych przepisów, który wynosi trzy kilogramy na osobę. Początkowo Włosi utrzymywali, że zebrali grzyby w Niemczech, gdzie obowiązują inne przepisy. Później wycofali się z tej wersji i przyznali, że znaleźli prawdziwki w Szwajcarii.

Funkcjonariusze zgłosili sprawę grzybiarzy do Urzędu ds. Przyrody i Krajobrazu w lokalnych władzach Szwajcarii. Włosi odpowiedzą za naruszenie tamtejszej ustawy dotyczącej zbioru grzybów. Skonfiskowane prawdziwki trafiły z kolei do domu dla osób starszych znajdującego się w okolicy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Niedźwiedzie i wilki w lasach. Ostrzeżenia dla grzybiarzy