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Zebrali 30 kilogramów prawdziwków. Skonfiskowała im je policja

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Pierwsze prawdziwki
Słoweńscy leśnicy ostrzegają grzybiarzy przed niedźwiedziami i wilkami
Źródło wideo: ENEX
Źródło zdj. gł.: Krzysztof/Kontakt 24
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Szwajcarska policja skonfiskowała włoskim grzybiarzom 30 kilogramów prawdziwków. Jak wyjaśniła, mężczyźni kilkukrotnie przekroczyli dzienny limit wyznaczony przez lokalne przepisy. Grzybiarze mają odpowiedzieć za ich naruszenie.

Jak podał rzymski dziennik "Il Messaggero", dwóch włoskich grzybiarzy zostało zatrzymanych w pobliżu przejścia granicznego Ligornetto na granicy szwajcarsko-włoskiej. Wracali oni samochodem z kantonu Ticino. Szwajcarscy policjanci znaleźli w ich aucie 30 kilogramów prawdziwków.

Zebrali za dużo grzybów. Zabrała im je policja

Policjanci skonfiskowała wszystkie grzyby, ponieważ - jak wyjaśniła - ich ilość przekroczyła pięciokrotnie dzienny limit wyznaczony na mocy lokalnych przepisów, który wynosi trzy kilogramy na osobę. Początkowo Włosi utrzymywali, że zebrali grzyby w Niemczech, gdzie obowiązują inne przepisy. Później wycofali się z tej wersji i przyznali, że znaleźli prawdziwki w Szwajcarii.

Funkcjonariusze zgłosili sprawę grzybiarzy do Urzędu ds. Przyrody i Krajobrazu w lokalnych władzach Szwajcarii. Włosi odpowiedzą za naruszenie tamtejszej ustawy dotyczącej zbioru grzybów. Skonfiskowane prawdziwki trafiły z kolei do domu dla osób starszych znajdującego się w okolicy.

Źródło: PAP
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Tagi:
GrzybySzwajcaria
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