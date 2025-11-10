Efekt jeziora. W nocy spadło 30 centymetrów śniegu

Opady śniegu w stanie Michigan Źródło: ENEX

Według danych amerykańskiej Narodowej Służby Pogodowej (NWS), najobfitsze opady śniegu zanotowano w stanie Wisconsin na brzegach jeziora Michigan. Niedaleko miasta Kenosha w nocy zgromadziła się pokrywa śnieżna o grubości 33 centymetrów. Niecałe 30 cm zmierzono natomiast w pobliskiej miejscowości Wind Point.

W niedzielę eksperci z NWS wydali ostrzeżenia przed opadami śniegu, burzami śnieżnymi i zawiejami dla północno-wschodniej części USA. Do poniedziałku część alertów została odwołana, ale alarmy przed burzą śnieżną nadal obowiązywały w stanach Michigan, Indiana, Ohio i Nowy Jork.

Here are the estimated snowfall totals from the lake effect snow event from last night. #wiwx pic.twitter.com/3BcbEAzX4i — NWS Milwaukee (@NWSMilwaukee) November 10, 2025 Rozwiń

Kanał pogodowy stacji Fox podał, że porywy wiatru nad jeziorem Michigan mogą osiągać do 50 kilometrów na godzinę, powodując zawieje i zamiecie śnieżne. W niedzielę wieczorem dla Chicago wydano pierwsze od siedmiu lat ostrzeżenie o zimowej burzy w listopadzie.

Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia z miasteczka Norridge w stanie Illinois znajdującego się niedaleko Chicago. "Nie jest tak tragicznie, dajemy radę" - napisał ich autor.

Miasteczko Norridge w stanie Illinois Miasteczko Norridge w stanie Illinois Źródło: bodzio2000/Kontakt24 Miasteczko Norridge w stanie Illinois Źródło: bodzio2000/Kontakt24 Miasteczko Norridge w stanie Illinois Źródło: bodzio2000/Kontakt24 Miasteczko Norridge w stanie Illinois Źródło: bodzio2000/Kontakt24 Miasteczko Norridge w stanie Illinois Źródło: bodzio2000/Kontakt24 Miasteczko Norridge w stanie Illinois Źródło: bodzio2000/Kontakt24 Miasteczko Norridge w stanie Illinois Źródło: bodzio2000/Kontakt24

W poniedziałek po północy widzialność na międzynarodowym lotnisku Chicago-Midway spadła do 400 metrów z powodu zamieci śnieżnej.

Zdaniem ekspertów najsilniejsze śnieżyce mają wystąpić wzdłuż jeziora Michigan, a także nad stanami: Michigan, Ohio, Pensylwania i północną częścią Nowego Jorku. W miarę przesuwania się układu na wschód, opady obejmą obszary położone za jeziorami Erie i Ontario.

Lake effect snow expected to continue tonight and increase in intensity for many locations through early this week. This may lead to sudden drops in visibility and quickly deteriorating road conditions. Here is the latest snowfall forecast. 🌨️ pic.twitter.com/4xBE5dIoHn — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) November 9, 2025 Rozwiń

Służby meteorologiczne apelowały do mieszkańców o unikanie podróży, przygotowanie zapasów i ostrożność w nadchodzących dniach, gdyż sytuacja może stanowić realne zagrożenie dla życia. Przypominały też, aby zadbać o zwierzęta domowe i nie zostawiać je na zewnątrz.

Intensywne opady śniegu związane są z tzw. efektem jeziora. Do zjawiska dochodzi, gdy zimne masy powietrza przemieszczają się nad stosunkowo ciepłym zbiornikiem wodnym. Ciepło i wilgoć przenoszone są do atmosfery, a ogrzane powietrze unosi się i gwałtownie ochładza, tworząc chmury, z których pada śnieg. Zimą w regionie Wielkich Jezior panują odpowiednie warunki do powstawania takich opadów.

Be sure to prepare for cold weather tomorrow and Tuesday mornings by protecting the four Ps: people, pets, plants, and pipes 🧍🏻‍♂️🐾🪴⛲ pic.twitter.com/SnI8iYhPOj — NWS Memphis (@NWSMemphis) November 10, 2025 Rozwiń