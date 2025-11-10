Logo TVN24
Świat

Efekt jeziora. W nocy spadło 30 centymetrów śniegu

Miasteczko Norridge w stanie Illinois
Opady śniegu w stanie Michigan
Źródło: ENEX
Śnieżyce związane z efektem jeziora szaleją nad północno-wschodnimi Stanami Zjednoczonymi. Jak podała amerykańska agencja meteorologiczna, w nocy miejscami spadło ponad 30 centymetrów śniegu. W kilku stanach obowiązują ostrzeżenia przed zimowymi burzami. Materiały otrzymaliśmy na Kontakt24.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Według danych amerykańskiej Narodowej Służby Pogodowej (NWS), najobfitsze opady śniegu zanotowano w stanie Wisconsin na brzegach jeziora Michigan. Niedaleko miasta Kenosha w nocy zgromadziła się pokrywa śnieżna o grubości 33 centymetrów. Niecałe 30 cm zmierzono natomiast w pobliskiej miejscowości Wind Point.

W niedzielę eksperci z NWS wydali ostrzeżenia przed opadami śniegu, burzami śnieżnymi i zawiejami dla północno-wschodniej części USA. Do poniedziałku część alertów została odwołana, ale alarmy przed burzą śnieżną nadal obowiązywały w stanach Michigan, Indiana, Ohio i Nowy Jork.

Obfite opady śniegu w USA

Kanał pogodowy stacji Fox podał, że porywy wiatru nad jeziorem Michigan mogą osiągać do 50 kilometrów na godzinę, powodując zawieje i zamiecie śnieżne. W niedzielę wieczorem dla Chicago wydano pierwsze od siedmiu lat ostrzeżenie o zimowej burzy w listopadzie.

Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia z miasteczka Norridge w stanie Illinois znajdującego się niedaleko Chicago. "Nie jest tak tragicznie, dajemy radę" - napisał ich autor.

Miasteczko Norridge w stanie Illinois

Miasteczko Norridge w stanie Illinois
Miasteczko Norridge w stanie Illinois
Źródło: bodzio2000/Kontakt24
Miasteczko Norridge w stanie Illinois
Miasteczko Norridge w stanie Illinois
Źródło: bodzio2000/Kontakt24
Miasteczko Norridge w stanie Illinois
Miasteczko Norridge w stanie Illinois
Źródło: bodzio2000/Kontakt24
Miasteczko Norridge w stanie Illinois
Miasteczko Norridge w stanie Illinois
Źródło: bodzio2000/Kontakt24
Miasteczko Norridge w stanie Illinois
Miasteczko Norridge w stanie Illinois
Źródło: bodzio2000/Kontakt24
Miasteczko Norridge w stanie Illinois
Miasteczko Norridge w stanie Illinois
Źródło: bodzio2000/Kontakt24
Miasteczko Norridge w stanie Illinois
Miasteczko Norridge w stanie Illinois
Źródło: bodzio2000/Kontakt24

W poniedziałek po północy widzialność na międzynarodowym lotnisku Chicago-Midway spadła do 400 metrów z powodu zamieci śnieżnej.

Zdaniem ekspertów najsilniejsze śnieżyce mają wystąpić wzdłuż jeziora Michigan, a także nad stanami: Michigan, Ohio, Pensylwania i północną częścią Nowego Jorku. W miarę przesuwania się układu na wschód, opady obejmą obszary położone za jeziorami Erie i Ontario.

Efekt jeziora

Służby meteorologiczne apelowały do mieszkańców o unikanie podróży, przygotowanie zapasów i ostrożność w nadchodzących dniach, gdyż sytuacja może stanowić realne zagrożenie dla życia. Przypominały też, aby zadbać o zwierzęta domowe i nie zostawiać je na zewnątrz.

Intensywne opady śniegu związane są z tzw. efektem jeziora. Do zjawiska dochodzi, gdy zimne masy powietrza przemieszczają się nad stosunkowo ciepłym zbiornikiem wodnym. Ciepło i wilgoć przenoszone są do atmosfery, a ogrzane powietrze unosi się i gwałtownie ochładza, tworząc chmury, z których pada śnieg. Zimą w regionie Wielkich Jezior panują odpowiednie warunki do powstawania takich opadów.

Autorka/Autor: anw,ast

Źródło: CNN, PAP, CBS News

Źródło zdjęcia głównego: bodzio2000/Kontakt24

USAŚnieg
