Siedem osób rannych w pożarze lasów niedaleko Porto
Portugalia zmaga się z falą pożarów lasów. Od początku tygodnia strażacy toczą walkę z żywiołem w ponad 20 miejscach - głównie na północy kraju. Ogień pojawił się między innymi w gminie Valongo, na zachodnich przedmieściach stolicy kraju - Porto.
Strażak trafił na oddział intensywnej terapii
W pożarze lasów w gminie Valongo rannych zostało co najmniej siedem osób: pięciu strażaków i dwóch cywilów. Kierujący akcją gaśniczą komendant Bruno Oliveira przekazał, że jeden ze strażaków doznał oparzeń trzeciego stopnia i trafił na oddział intensywnej terapii. Jak poinformował portal Sic Noticias, około godziny 3 w nocy we wtorek służbom udało się opanować żywioł.
Ogień szaleje także w innych regionach kraju. We wtorek rano największe pożary trawią lasy i nieużytki rolne w dystryktach Porto, Viana do Castelo oraz Braganca. Z kolei przed północą, na kilku osiedlach w Vila Real, z powodu zbliżającego się ognia zarządzono przygotowania do ewakuacji. Skuteczną akcję gaśniczą utrudniają gorące i suche warunki. Walkę z żywiołem toczy, co najmniej 1,5 tysiąca strażaków wspieranych przez cywilów.