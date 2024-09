Dziewięciolatka znalazła rzadki meteoryt podczas zabawy

Naukowcom udało się zabezpieczyć meteoryt pochodzący ze spalenia się kosmicznej skały nad Republiką Południowej Afryki. Do zdarzenia doszło pod koniec sierpnia, kiedy to niebo nad krajem rozświetlił wyraźny błysk. Skała mogłaby nigdy nie trafić w ręce badaczy, gdyby nie pewna spostrzegawcza dziewczynka.

Meteoryt jak kubek herbaty

Południowoafrykańscy badacze zaprezentowali we wtorek niewielki fragment kosmicznej skały z tego wydarzenia. Meteoryt miał wagę około 90 gramów i średnicę mniejszą niż 5 centymetrów. Został odnaleziony w miejscowości Nqweba przez dziewięcioletnią dziewczynkę, która przebywała tam na wakacjach.

Skałą zainteresowała się mama dziewczynki, która dowiedziała się, że może być to meteoryt. Przypuszczenia te zostały potwierdzone przez badaczy. Jak udało się im ustalić, meteoryt z Nqweba należy do typu achondrytów (czyli kosmicznych skał, które na pewnym etapie swojego życia uległy przetopieniu), prawdopodobnie do rzadko spotykanej grupy HED (howardytów, eukrytów, diogenitów), powiązanej z planetoidą (4)Westa.