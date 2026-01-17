Logo TVN24
Świat

Kamczatka. Najwięcej śniegu od ponad 30 lat. Dwie osoby nie żyją

|
Kamczatka
Śnieg na Kamczatce
Źródło: Reuters
Potężna burza śnieżna sparaliżowała rosyjską Kamczatkę. W wyniku osunięcia się mas śniegu z dachów zginęły dwie osoby. Region zmaga się z największymi opadami od ponad 30 lat - miejscami warstwa śniegu sięga nawet czterech metrów.

W rosyjskiej Kamczatce dwie osoby zginęły po tym, jak spadły na nie zalegające na dachach masy śniegu - poinformowało rosyjskie ministerstwo ds. sytuacji nadzwyczajnych. Region nawiedziły w ostatnich dniach największe opady śniegu od ponad 30 lat.

Paraliż komunikacyjny i zaspy na kilka metrów

Jak podała agencja informacyjna Reuters, z danych rosyjskiej służby meteorologicznej wynika, że miejscami warstwa śniegu sięga nawet czterech metrów. Wiele samochodów zostało całkowicie zasypanych, a wejścia do bloków mieszkalnych - zablokowane. Mieszkańcy muszą przekopywać się przez zaspy, by wydostać się z domów.

Burza śnieżna sparaliżowała komunikację na półwyspie: drogi zostały zamknięte, odnotowano liczne opóźnienia i odwołania lotów, a transport publiczny został wstrzymany. Ratownicy korzystają z pojazdów terenowych, by przewozić mieszkańców w potrzebie. Służby ratunkowe usuwają śnieg z dachów budynków, by zapobiec ich zawaleniu - jeden metr sześcienny puchu śniegowego może ważyć do 200 kilogramów. W przypadku śniegu mokrego ta waga wzrasta do nawet 700-800 kilogramów, a lodu - do około 900 kilogramów.

Władze apelują do mieszkańców o rezygnowanie ze zbędnych podróży. Lokalne media informują o brakach produktów w sklepach i utrudnionym dostępie do leków. Na nagraniach opublikowanych przez ministerstwo ds. sytuacji nadzwyczajnych można zobaczyć pracę ratowników odkopujących zasypane pojazdy i tworzących przejścia w zaspach sięgających nawet kilku metrów wysokości.

Klatka kluczowa-167092
Śnieg na Kamczatce
Źródło: Reuters
Policja bada szczegóły zdarzenia (zdjęcie ilustracyjne)
Odśnieżał dach, nie żyje
TVN24
Zdarzenie w Pruszczu Gdańskim (Pomorskie)
Szklany daszek zasypany śniegiem spadł tuż obok niej. Policja bada sprawę
TVN24
Dach hali zawalił się pod ciężarem zalegającego śniegu
Dach zawalił się pod ciężarem śniegu
TVN24

Autorka/Autor: Julia Zalewska-Biziuk

Źródło: Reuters, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Julia Zalewska-Biziuk
Julia Zalewska-Biziuk
Dziennikarka tvn24.pl
