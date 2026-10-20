Świat Rekordowe ulewy we Francji. Jest ofiara śmiertelna Krzysztof Posytek |

Południową Francję nawiedziły powodzie Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: ENEX

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Od początku tygodnia strażacy z południa Francji mają pełne ręce pracy. Departamenty leżące na wybrzeżu nawiedziły burze, które zrzuciły znaczną ilość deszczu, doprowadzając do powodzi.

Ratują i ewakuują ludzi

Trudna sytuacja panuje w departamencie Delta Rodanu, gdzie służby interweniowały ponad 200 razy w związku z groźną pogodą. Strażacy przeprowadzili wiele akcji ratunkowych i ewakuacji, w tym w miejscowości Saint-Mitre-les-Remparts, gdzie we wtorek rano zaginął mężczyzna. Służby podjęły akcję poszukiwawczą, z wykorzystaniem śmigłowca. Po kilku godzinach znaleziono jego ciało w lagunie Etang de Berre. Trwa ustalanie, jak doszło do śmierci mężczyzny.

>>> CZYTAJ TEŻ: Stambuł w deszczu, jaki nie padał od 80 lat. Są ofiary śmiertelne

- Czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy - opowiadał Vincent Goyet, burmistrz Saint-Mitre-les-Remparts w rozmowie z portalem francuskiego radia ici. Polityk relacjonował, że doszło do zalań domów i osuwisk. Ponadto żywioł zawalał ściany i przewracał drzewa.

- Martwimy się o kanał irygacyjny w gminie, który w niektórych miejscach grozi zawaleniem. Obecnie pracujemy nad jego wzmocnieniem, by nie doszło do zalania domów - powiedział Goyet. We wtorek rano władze uruchomiły plan awaryjny i otworzyły miejsca schronienia dla poszkodowanych.

Rozwiń

Ulewy na Korsyce. Ponad 400 litrów deszczu w trzy godziny

Groźna pogoda nawiedziła nie tylko południowe wybrzeże Francji. Z burzami i ulewami zmaga się również Korsyka - jak informuje portal telewizji BFM, we wtorek na stacji meteorologicznej Solenzara w południowej części wyspy w trzy godziny zanotowano opady przekraczające ponad 430 litrów deszczu na metr kwadratowy. To tyle, ile zwykle pada przez dwa i pół miesiąca.

W departamencie Górna Korsyka, obejmującym północno-wschodnią część wyspy, strażacy interweniowali we wtorek około 60 razy w związku z załamaniem pogody. Ewakuowano kilkadziesiąt osób, a wiele dróg zostało wyłączonych z użytku. Ponadto około pięć tysięcy odbiorców nie ma prądu.

>>> ZOBACZ TEŻ: Załamanie pogody w Hiszpanii. Ludzie uciekali na dachy budynków

Kolejna silna burza z ulewami ma uderzyć w Bastię, stolicę Górnej Korsyki, we wtorkowy wieczór. W departamencie obowiązuje czerwony alarm przed intensywnymi opadami deszczu. W Korsyce Południowej, obejmującej południowo-zachodnią część wyspy, w mocy jest pomarańczowe ostrzeżenie.

Rozwiń