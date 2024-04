Powódź błyskawiczna w Dubaju. Pytania o sztuczny deszcz

Intensywne opady deszczu sparaliżowały Zjednoczone Emiraty Arabskie. W Dubaju, gdzie doszło do gwałtownej powodzi błyskawicznej, w 12 godzin spadło tyle deszczu, ile zwykle jest notowane przez rok. Czy zasiewanie chmur w ZEA, regularnie stosowane do modyfikacji pogody w tym kraju, mogło przyczynić się do tak katastrofalnej sytuacji?

We wtorek nad Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi przeszły burze z intensywnymi opadami deszczu. Szczególnie mocno dotknięty ulewami został Dubaj, gdzie doszło do powodzi błyskawicznej. Zalanych zostało wiele dróg, metro oraz lotnisko. Zginęła co najmniej jedna osoba.

W największym mieście ZEA w ciągu zaledwie 12 godzin spadło tyle deszczu, ile pada przez cały rok, czyli ponad 100 litrów na metr kwadratowy. W ciągu doby w mieście Al Ain w emiracie Abu Zabi zanotowano natomiast opady o łącznej sumie 254 l/mkw. Jak napisała agencja prasowa WAM, wtorkowe burze z ulewami i gradem stworzyły "historyczne zdarzenie meteorologiczne". Opady deszczu w tym pustynnym kraju są zjawiskiem na tyle rzadkim, że wiele terenów nie ma infrastruktury pozwalającej na odprowadzenie większych ilości wody po opadach.

Zasiewanie chmur przyczyniło się do ulew?

Obfite opady deszczu na początku tego tygodnia pojawiły się również w sąsiednim Omanie, gdzie śmierć poniosło prawie 20 osób, oraz pobliskich Katarze i Bahrajnie, ale to w Zjednoczonych Emiratach Arabskich padało najbardziej ulewnie. Pojawiły się pytania o to, czy do tak ogromnych ulew mogło się przyczynić powszechnie stosowane w ZEA tak zwane zasiewanie chmur.

Technologia wywoływania deszczu za pomocą zasiewania chmur polega na rozpraszaniu z samolotów takich substancji jak cząsteczki soli, suchego lodu lub jodku srebra. Niektóre państwa używają tych metod do sprowadzenia deszczu w okresach suszy.

Agencja Bloomberga zacytowała w środę Ahmeda Habiba, meteorologa z Narodowego Centrum Meteorologii w ZEA (NCM), będącego rządową instytucją ZEA. Jest ona odpowiedzialna za proces zasiewania chmur w tym kraju. Jak powiedział Habib, w poniedziałek i wtorek z lotniska w mieście Al Ain w emiracie Abu Zabi wysłano samoloty do zasiewania chmur nad ZEA, które wykonały w sumie siedem misji, wykorzystując warunki atmosferyczne.

Bloomberg przypomniał, że w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, które cierpią na niedobory opadów, zasiewanie chmur jest prowadzone od 2002 roku.

"NCM nie przeprowadza operacji zasiewania podczas ekstremalnych zjawisk"

Jak przekazał później w środę portal amerykańskiej stacji telewizyjnej CNBC, władze NCM zaprzeczyły doniesieniom na temat zasiewania chmur w ostatnich dniach. Omar AlYzeedi, zastępca dyrektora generalnego instytucji poinformował stację, że nie przeprowadzała ona misji zasiewania chmur w okresie poprzedzającym wtorkowe burze z ulewami ani w ich trakcie.

NCM poinformowało, że śledziło sytuację związaną z nadchodzącymi ulewnymi opadami deszczu, jednak nie wykonywało w tym czasie zasiewania chmur, przekonując, że powódź błyskawiczną spowodowały naturalne opady.

- Jedną z podstawowych zasad zasiewania chmur jest celowanie w chmury na wczesnym etapie, zanim zacznie padać deszcz. Gdy trwa poważna burza z piorunami, jest za późno - powiedział AlYzeedi. - Bardzo poważnie traktujemy bezpieczeństwo naszych pracowników, pilotów i samolotów. NCM nie przeprowadza operacji zasiewania chmur podczas ekstremalnych zjawisk pogodowych - dodał.

Jak czytamy, w rozmowie z CNBC meteorolog Ahmed Habib powiedział następnie, że sześciu pilotów wykonało misje w ramach regularnego protokołu, jednak zasiewania chmur nie wykonano.

Narodowe Centrum Meteorologii (NCM) nie wystosowało oficjalnego oświadczenia w tej sprawie.

"Banalna przyczyna"

Amerykański magazyn WIRED zauważa, że w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wykonuje się ponad 300 misji zasiewania chmur w ciągu roku. Według autora publikacji Amita Katwala, który - jak pisze - przez kilka ostatnich miesięcy zbierał dane o tej formie modyfikacji pogody właśnie w ZEA na potrzeby artykułu na ten temat, nie można bezpośrednio powiązać ostatnich ulew i powodzi z metodą wywoływania deszczu. Jego zdaniem spowodowałaby ona jedynie nieznaczne zwiększenie natężenia opadów.

Jak wskazuje autor, nawet w najbardziej optymistycznych scenariuszach taka technika może zwiększyć sumę opadów maksymalnie o 25 procent rocznie. Ponadto zasiewanie chmur w ZEA odbywa się głownie na wschodzie kraju, z dala od tak zaludnionych obszarów jak Dubaj, głównie z powodu ograniczeń w ruchu lotniczym.

Jego zdaniem przyczyna tak silnych ulew i powodzi jest "prawdopodobnie bardziej banalna". Ekspert zwrócił uwagę na infrastrukturę nieprzygotowaną do gwałtownych opadów. "W ciągu ostatnich kilku dekad miasto szybko się rozrosło, a w przeszłości niewiele uwagi poświęcano budowie kanalizacji burzowej, która mogłaby pomóc w radzeniu sobie z nagłym napływem wody. W Dubaju jest bardzo mało terenów zielonych, które mogłyby wchłaniać opady deszczu" - zwraca uwagę. Jak dodaje, "efektem jest chaos za każdym razem" w przypadku stosunkowo obfitych opadów, choć jak zaznacza, "trzeba przyznać, że większość miast z trudem poradziłaby sobie z rocznym deszczem spadającym w ciągu 12 godzin".

Rola zmian klimatu

Eksperci podkreślają, że rolę w coraz intensywniejszych i gwałtownych zjawiskach pogodowych odgrywają zmiany klimatyczne. W miarę ocieplania się globu, atmosfera staje się coraz bardziej wilgotna i zawiera więcej energii, dlatego tego typu zdarzenia mogą występować coraz częściej.

- Jest wysoce prawdopodobne, że śmiercionośne i niszczycielskie burze z ulewami, które nawiedziły Oman i Dubaj, zostały spotęgowane przez zmiany klimatyczne - powiedziała Friederike Otto, niemiecka klimatolożka, dyrektorka Instytutu Zmian Środowiska na Uniwersytecie Oksfordzkim.

