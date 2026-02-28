Logo TVN24
Świat

Portugalia. Burze zniszczyły ponad 230 tysięcy domów

Zniszczenia po burzy Kristin w Figueira da Foz w Portugalii
Portugalia i Hiszpania pod wodą
Źródło: Reuters
Kilka burz nawiedziło pod koniec stycznia Portugalię. Zniszczonych przez nie zostało ponad 230 tysięcy domów - wynika z podsumowania raportów firm ubezpieczeniowych, które w piątek przytoczył lizboński tygodnik "Expresso".
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Przez Portugalię przetoczyło się kilka burz - Ingrid, Kristin i Leonardo. Najbardziej niszczycielska z nich była Kristin, która spustoszyła centralną część kraju, przyczyniając się do śmierci co najmniej dziewięciu osób.

Według dokumentu, który jest zbiorem szacunków towarzystw ubezpieczeniowych działających w Portugalii, ponad 51 procent uszkodzonych domów nie była ubezpieczonych. Jak szacuje tygodnik "Expresso", w wyniku ataku żywiołów łączna wysokość strat właścicieli nieruchomości to ponad 75 milionów euro.

"Zostałam z niczym, absolutnie niczym"
"Zostałam z niczym, absolutnie niczym"

Największe zniszczenia w dwóch gminach

Tygodnik "Expresso" podał, że 237 tysięcy domów zostało uszkodzonych. Największy odsetek odnotowano w gminach Leiria oraz Marinha Grande. - tam około 70 procent budynków doznało uszkodzeń.

Zgodnie z portugalskim prawem wypłata odszkodowań dla właścicieli zniszczonych przez żywioły domów ma miejsce, jeśli straty powstały w następstwie wiatru wiejącego z prędkością ponad 90 kilometrów na godzinę, powodzi lub przewrócenia się drzew. Jak podał portugalski tygodnik, w wyniku burz, które przyniosły wiatr osiągający miejscami w porywach prawie 200 km/h, zginęło od stycznia 19 osób, a ponad 700 zostało rannych.

Zniszczenia po burzy Kristin w Figueira da Foz w Portugalii
Zniszczenia po burzy Kristin w Figueira da Foz w Portugalii
Źródło: PAP/EPA/PAULO NOVAIS

Źródło: PAP, expresso.pt

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/PAULO NOVAIS

