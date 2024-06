Ponad pół tysiąca pielgrzymów zmarło od upału

Co najmniej 550 uczestników hadżdżu, czyli corocznej pielgrzymki muzułmanów do Mekki w Arabii Saudyjskiej, zmarło w wyniku upałów - podała agencja informacyjna AFP, powołując się na źródła dyplomatyczne. Co najmniej 320 ofiar to Egipcjanie.

Udział w hadżdżu to obowiązek każdego prawowiernego muzułmanina. W rezultacie pielgrzymka do Mekki, miejsca narodzin proroka Mahometa, jest jednym z największych masowych zgromadzeń na świecie. Według saudyjskiego urzędu statystycznego, w tym roku bierze w nim udział ponad 1,8 miliona pielgrzymów, spośród których 1,6 mln to przybysze z zagranicy.

Podczas pielgrzymki na skutek upałów zginęło ponad pół tysiąca osób. Temperatura sięgała nawet 51,8 stopnia Celsjusza.

- Wszystkie egipskie ofiary, poza jedną, zmarły z powodu upału - powiedział agencji AFP arabski dyplomata, który uzyskał te dane z kostnicy szpitala Al-Muaisem w Mekce. Do tej pory śmierć poniosło również co najmniej 60 Jordańczyków. Oznacza to, że dotychczasowa liczba zmarłych wynosi 550, jak przekazały służby medyczne lub 577, jak wynika z obliczeń AFP. Wśród egipskich ofiar znajdowało się wielu pielgrzymów, którzy przyjechali do Mekki unikając oficjalnej rejestracji - powiadomiły francuskie agencje i media.

Pielgrzymka do Mekki

Saudyjskie władze apelowały, aby pić dużo wody, chronić się pod parasolkami i unikać przebywania na otwartej przestrzeni w najgorętszej porze dnia - pomiędzy godziną 11 i 15. Jednak długotrwałe rytuały, będące konieczną częścią pielgrzymki, wymagają wielogodzinnego pobytu na zewnątrz. Z badania, opublikowanego w ubiegłym miesiącu w Arabii Saudyjskiej, wynika, że zmiany klimatu w coraz większym stopniu wpływają na pielgrzymów. Na terenach kluczowych dla religijnych rytuałów temperatura wzrasta co dekadę o 0,4 st. C. Terminy hadżdżu są ruchome (kalendarz islamski jest oparty o fazy księżyca), dlatego w niektórych latach pielgrzymka odbywa się w najbardziej upalnych miesiącach roku. W ciągu ostatnich 30 lat z powodu między innymi wybuchów paniki, pożarów namiotów i upału zmarło około 4 tysięcy uczestników hadżdżu. Do największej tragedii doszło w 2015 roku, kiedy pod Mekką uduszonych lub stratowanych zostało około 2,4 tys. osób. W ubiegłym roku zmarło co najmniej 240 pątników, głównie pochodzących z Indonezji.

