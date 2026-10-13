Pies się zgubił. Sam zgłosił się na policję
Do zdarzenia doszło 30 września w mieście Tampa na Florydzie, ale miejscowa policja poinformowała o nim kilka dni temu. Na nagraniu z monitoringu widać, jak owczarek niemiecki podchodzi prosto pod komisariat policji i wita się z funkcjonariuszem, który otworzył mu drzwi.
- Ten czworonożny gość był gotowy do dołączenia do naszego zespołu, ale niestety nasze szeregi psów służbowych są obecnie pełne - zażartowali policjanci w poście w mediach społecznościowych.
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Wzruszające spotkanie kobiety i psa
Funkcjonariusze zadbali jednak o to, by pies bezpiecznie wrócił do domu. Policja przekazała, że najpierw zabrała zwierzę do weterynarza na badanie. Okazało się, że ma ono mikroczip, co ułatwiło znalezienie jego właścicielki. Spotkanie kobiety i czworonoga zarejestrowała kamera nasobna przypięta do munduru funkcjonariusza.
- Jak się pani ma? - przywitał się policjant.
- Nienajlepiej, zgubiłam psa. - odparła kobieta.
- Mamy go tutaj - oznajmił funkcjonariusz.
- Macie go? Naprawdę? - nie kryła radości właścicielka czworonoga.
- Tak, chciałem się tylko upewnić, bo przyszedł na posterunek policji, więc mam go tutaj - wyjaśnił policjant.
Komisariat policji w Tampie dodał, że to zdarzenie to dobra okazja, by przypomnieć wszystkim właścicielom psów o konieczności wszczepienia swoim pupilom mikroczipów.