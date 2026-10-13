Świat Pies się zgubił. Sam zgłosił się na policję Krzysztof Posytek |

Zagubiony pies poszedł do biura szeryfa Źródło wideo: TVN24/2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

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Do zdarzenia doszło 30 września w mieście Tampa na Florydzie, ale miejscowa policja poinformowała o nim kilka dni temu. Na nagraniu z monitoringu widać, jak owczarek niemiecki podchodzi prosto pod komisariat policji i wita się z funkcjonariuszem, który otworzył mu drzwi.

- Ten czworonożny gość był gotowy do dołączenia do naszego zespołu, ale niestety nasze szeregi psów służbowych są obecnie pełne - zażartowali policjanci w poście w mediach społecznościowych.

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Wzruszające spotkanie kobiety i psa

Funkcjonariusze zadbali jednak o to, by pies bezpiecznie wrócił do domu. Policja przekazała, że najpierw zabrała zwierzę do weterynarza na badanie. Okazało się, że ma ono mikroczip, co ułatwiło znalezienie jego właścicielki. Spotkanie kobiety i czworonoga zarejestrowała kamera nasobna przypięta do munduru funkcjonariusza.

- Jak się pani ma? - przywitał się policjant.

- Nienajlepiej, zgubiłam psa. - odparła kobieta.

- Mamy go tutaj - oznajmił funkcjonariusz.

- Macie go? Naprawdę? - nie kryła radości właścicielka czworonoga.

- Tak, chciałem się tylko upewnić, bo przyszedł na posterunek policji, więc mam go tutaj - wyjaśnił policjant.

Komisariat policji w Tampie dodał, że to zdarzenie to dobra okazja, by przypomnieć wszystkim właścicielom psów o konieczności wszczepienia swoim pupilom mikroczipów.