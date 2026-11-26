Świat Nowy Jork. Pogoda taka, że przełożono najsłynniejszą paradę świata Martyna Płecha |

Nowy Jork. Paradę Macy's przełożono ze względu na trudne warunki pogodowe Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA

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W Nowym Jorku obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem i powodziami przybrzeżnymi. Prognozowane są tam porywy wynoszące 80-96 kilometrów na godzinę, a także umiarkowane lub intensywne opady. Niebezpieczna pogoda ma panować od czwartku do piątku.

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Nowy Jork. Parada Macy's przełożona

Takie warunki atmosferyczne stwarzają ryzyko, że w czasie czwartkowej parady gigantyczne balony nie będą mogły wzbić się w powietrze. Władze Nowego Jorku, policja, Macy’s oraz transmitująca wydarzenie stacja NBC zdecydowały o przełożeniu corocznej parady z okazji Święta Dziękczynienia. Wydarzenie przeniesiono na sobotę o godzinie 8.30 rano czasu lokalnego. "Bezpieczeństwo uczestników i widzów jest dla nas najwyższym priorytetem. Po szczegółowych konsultacjach z władzami miasta oraz naszymi partnerami podjęliśmy decyzję o zmianie terminu tegorocznych obchodów" - przekazało Macy’s w środowym oświadczeniu. Christina Farrell z biura do spraw zarządzania kryzysowego w Nowym Jorku, przyznała, że warunki atmosferyczne stanowią poważne wyzwanie. - To trudny tydzień. Prognoza pogody jest wymagająca - wyjaśniła.

Parada Macy's przełożona Z balonów przygotowanych na paradę Macy's trzeba było spuścić powietrze Źródło zdjęcia: Olga Fedorova/EPA/PAP Z balonów przygotowanych na paradę Macy's trzeba było spuścić powietrze Źródło zdjęcia: Olga Fedorova/EPA/PAP Z balonów przygotowanych na paradę Macy's trzeba było spuścić powietrze Źródło zdjęcia: Olga Fedorova/EPA/PAP Z balonów przygotowanych na paradę Macy's trzeba było spuścić powietrze Źródło zdjęcia: Olga Fedorova/EPA/PAP Z balonów przygotowanych na paradę Macy's trzeba było spuścić powietrze Źródło zdjęcia: Olga Fedorova/EPA/PAP Z balonów przygotowanych na paradę Macy's trzeba było spuścić powietrze Źródło zdjęcia: Olga Fedorova/EPA/PAP Z balonów przygotowanych na paradę Macy's trzeba było spuścić powietrze Źródło zdjęcia: Olga Fedorova/EPA/PAP Z balonów przygotowanych na paradę Macy's trzeba było spuścić powietrze Źródło zdjęcia: Olga Fedorova/EPA/PAP Z balonów przygotowanych na paradę Macy's trzeba było spuścić powietrze Źródło zdjęcia: Olga Fedorova/EPA/PAP Z balonów przygotowanych na paradę Macy's trzeba było spuścić powietrze Źródło zdjęcia: Olga Fedorova/EPA/PAP

Ścisłe limity po wypadkach

Władze Nowego Jorku wprowadziły ścisłe limity wiatru po wypadku z 1997 roku, gdy balon uderzył w latarnię, a jej fragment ciężko zranił jedną z uczestniczek. W 2005 roku balon również zahaczył o latarnię, raniąc kobietę i jej młodszą siostrę. Mimo zmiany terminu parady w środę na Upper West Side kontynuowano przygotowania techniczne, a we wtorek odbyły się próby artystów, wśród których były m.in. Queen Latifah i Natasha Bedingfield.

Odwołano paradę w Filadelfii

Niesprzyjająca pogoda pokrzyżowała również plany obchodów Święta Dziękczynienia w Filadelfii. Początkowo organizatorzy poinformowali, że ze względu na silny wiatr nie wypuszczą balonów z helem. W środę wieczorem odwołali jednak całą uliczną paradę z powodu prognozowanych intensywnych opadów i porywów wiatru. Zamiast niej stacja 6abc pokaże specjalny program telewizyjny. Ostatni raz balony wycofano z filadelfijskiej parady w 2019 roku.