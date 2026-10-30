Na Filipinach wybuchł wulkan Mayon. Mieszkańcom zalecono ewakuację
Wulkan Mayon, znajdujący się na wyspie Luzon, wybuchł w piątek. Jak poinformował Filipiński Instytut Wulkanologii i Sejsmologii (PHIVOLCS), erupcja trwała około sześciu minut.
W związku z aktywnością wulkanu mieszkańcom zalecono ewakuację z tak zwanej strefy stałego zagrożenia - obejmuje ona tereny znajdujące się w odległości maksymalnie sześciu kilometrów od Mayona. Ponadto proszono o ścisłe stosowanie się do poleceń służb.
Erupcja wulkanu Mayon. Zalecenia dla pilotów
PHIVOLCS zaapelował również do władz lotnictwa cywilnego o to, by ostrzegły pilotów przed lotami w pobliżu szczytu wulkanu. Instytut podkreślił, że popiół wyrzucony podczas erupcji może stanowić poważne zagrożenie dla samolotów.
Filipiny leżą w obrębie tak zwanego Pacyficznego Pierścienia Ognia, czyli strefy aktywnych wulkanów i uskoków tektonicznych szczególnie narażonej na erupcje wulkaniczne oraz trzęsienia ziemi.