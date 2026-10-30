Świat Na Filipinach wybuchł wulkan Mayon. Mieszkańcom zalecono ewakuację Martyna Płecha |

Na Filipinach wybuchł wulkan Mayon Źródło wideo: Reuters

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Wulkan Mayon, znajdujący się na wyspie Luzon, wybuchł w piątek. Jak poinformował Filipiński Instytut Wulkanologii i Sejsmologii (PHIVOLCS), erupcja trwała około sześciu minut.

W związku z aktywnością wulkanu mieszkańcom zalecono ewakuację z tak zwanej strefy stałego zagrożenia - obejmuje ona tereny znajdujące się w odległości maksymalnie sześciu kilometrów od Mayona. Ponadto proszono o ścisłe stosowanie się do poleceń służb.

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Erupcja wulkanu Mayon. Zalecenia dla pilotów

PHIVOLCS zaapelował również do władz lotnictwa cywilnego o to, by ostrzegły pilotów przed lotami w pobliżu szczytu wulkanu. Instytut podkreślił, że popiół wyrzucony podczas erupcji może stanowić poważne zagrożenie dla samolotów.

Filipiny leżą w obrębie tak zwanego Pacyficznego Pierścienia Ognia, czyli strefy aktywnych wulkanów i uskoków tektonicznych szczególnie narażonej na erupcje wulkaniczne oraz trzęsienia ziemi.

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