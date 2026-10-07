Świat Na Alasce znaleziono trzy martwe białuchy arktyczne Matylda Dziechcińska |

Na Alasce znaleziono trzy martwe belugi Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

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Dwa walenie zauważono w poniedziałek 28 września w rejonie Zatoki Cooka. Trzecią białuchę, którą okazała się około 22-letnia samica, znaleziono następnego dnia na brzegu rzeki Ship Creek.

- Jak na razie wyglądała na całkiem zdrowego walenia, więc nie mam jeszcze pojęcia, dlaczego zmarła - powiedziała Natalie Rouse, biolożka i weterynaka. Dopiero po zebraniu próbek z ciała samicy będzie można ustalić prawdziwą przyczynę zgonu.

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Takie zgłoszenia napływają co roku

Jill Seymour, koordynatorka odbudowy populacji białuch arktycznych w Zatoce Cooka, pracująca dla amerykańskiej Narodowej Agencji Oceanicznej i Atmosferycznej (NOAA), zwraca uwagę, że znajdowanie martwych walów o tej porze roku nie jest czymś odbiegającym od normy.

- Co roku niestety zdarza się, że martwe białuchy wyrzucane są na brzeg. To zjawisko ma miejsce od dawna, jednak to, że tak się dzieje, jest naturalne - tłumaczy. Dodaje też, że to ludzie zgłaszają większość przypadków martwych białuch, najczęściej w okresie późnego lata i jesieni.

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Białuchy arktyczne są ssakami i wyróżniają się białym ubarwieniem oraz dużą zdolnością do wydawania różnych dźwięków. Na Alasce żyje pięć populacji białuch. Ta z Zatoki Cooka liczyła w 2023 roku 331 osobników i jest uważana za zagrożoną wyginięciem od 2008 roku.

Białucha arktyczna, zwana też walem białym (Delphinapterus leucas) - zdjęcie poglądowe Źródło zdjęcia: klikk/AdobeStock