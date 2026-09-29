Świat Motocyklista jechał nieoświetloną drogą, wbiegł w niego dzik Agnieszka Stradecka |

Spotkanie dzika z wilkami Źródło wideo: Kontakt24 / Leśny Kawaler Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jak przekazał portal SIC Noticias, do wypadku doszło na początku września, ale sprawa została podana do wiadomości publicznej dopiero we wtorek. Motocyklista wracał w nocy słabo oświetloną drogą z Evory do Arraiolos w prowincji Alentejo, a za nim furgonetką autem jechała jego partnerka z synem. W pewnym momencie mężczyzna poczuł uderzenie.

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Kolejny taki wypadek

Zgodnie z relacją motocyklisty, na jego pojazd natarł dzik. Zwierzę przewróciło go, po czym zaczęło przeszukiwać rozrzucone po ziemi części motocykla. W tym czasie mężczyzna leżał nieruchomo na ziemi, aby nie sprowokować dzika do ataku. Ostatecznie motocyklista musiał zostać przetransportowany drogą lotniczą do szpitala w Lizbonie.

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To nie pierwsze zderzenie pojazdu ze zwierzęciem, do jakiego doszło na tym odcinku drogi. W miejscu wypadku nie było jednak żadnych znaków ostrzegawczych informujących o takim ryzyku. Po obydwu stronach drogi znajdowało się natomiast uszkodzone ogrodzenie, którego pokonanie nie stanowi problemu dla dzików.

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W ubiegłym roku na portugalskich drogach krajowych doszło do ponad 140 wypadków drogowych wynikających z wtargnięcia dzikich zwierząt na jezdnię. Liczba ta wzrosła w ciągu ostatniej dekady. Władze kraju rozważają wprowadzenie pilotażowego programu kontroli liczebności dzików w regionach, gdzie ich populacja jest tak liczna, że dochodzi do wypadków z ich udziałem.