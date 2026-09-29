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Motocyklista jechał nieoświetloną drogą, wbiegł w niego dzik

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Dzik (Sus scrofa) w okolicach Mafry w Portugalii
Spotkanie dzika z wilkami
Źródło wideo: Kontakt24 / Leśny Kawaler
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Motocyklista zderzył się z dzikiem w południowej Portugalii. Jak podały lokalne media, mężczyzna został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Lizbonie. Władze kraju rozważają wdrożenie programu kontroli liczebności tych ssaków.

Jak przekazał portal SIC Noticias, do wypadku doszło na początku września, ale sprawa została podana do wiadomości publicznej dopiero we wtorek. Motocyklista wracał w nocy słabo oświetloną drogą z Evory do Arraiolos w prowincji Alentejo, a za nim furgonetką autem jechała jego partnerka z synem. W pewnym momencie mężczyzna poczuł uderzenie.

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Kolejny taki wypadek

Zgodnie z relacją motocyklisty, na jego pojazd natarł dzik. Zwierzę przewróciło go, po czym zaczęło przeszukiwać rozrzucone po ziemi części motocykla. W tym czasie mężczyzna leżał nieruchomo na ziemi, aby nie sprowokować dzika do ataku. Ostatecznie motocyklista musiał zostać przetransportowany drogą lotniczą do szpitala w Lizbonie.

To nie pierwsze zderzenie pojazdu ze zwierzęciem, do jakiego doszło na tym odcinku drogi. W miejscu wypadku nie było jednak żadnych znaków ostrzegawczych informujących o takim ryzyku. Po obydwu stronach drogi znajdowało się natomiast uszkodzone ogrodzenie, którego pokonanie nie stanowi problemu dla dzików.

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W ubiegłym roku na portugalskich drogach krajowych doszło do ponad 140 wypadków drogowych wynikających z wtargnięcia dzikich zwierząt na jezdnię. Liczba ta wzrosła w ciągu ostatniej dekady. Władze kraju rozważają wprowadzenie pilotażowego programu kontroli liczebności dzików w regionach, gdzie ich populacja jest tak liczna, że dochodzi do wypadków z ich udziałem.

Źródło: SIC Noticias, Linhas de Elvas
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Tagi:
Portugaliazwierzęta
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