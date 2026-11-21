Świat "Miasto jest zrujnowane". Potworna nawałnica w Brazylii Matylda Dziechcińska |

Burza w Brazylii Źródło wideo: Reuters, TVN24 Źródło zdj. gł.: Reuters

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Tupancireta leży w centralnej części stanu Rio Grande do Sul. To właśnie w tym mieście żywioł okazał się szczególnie niszczycielski - zginęły co najmniej trzy osoby, a około 60 odniosło obrażenia. - Transportujemy rannych do Santa Maria i Julio de Castilhos. Nasz szpital stracił dach, nie mamy już sprzętu rentgenowskiego ani ultrasonograficznego. Sytuacja jest bardzo skomplikowana - powiedział burmistrz miasta Gustavo Herter Terra.

"Nie można powiedzieć, że to była tylko burza"

Według stanowej Obrony Cywilnej wiatr zerwał dachy z około pięciu tysięcy domów. Burmistrz szacował natomiast, że łącznie uszkodzonych zostało około osiem tysięcy z 8,6 tysiąca budynków mieszkalnych w mieście. - Miasto jest zrujnowane. Nie ma prądu, nie ma wody. Wszystko wydarzyło się między 3 a 3.40 nad ranem powiedział burmistrz w wywiadzie dla "Manchete Digital".

Właścicielka sklepu Marilia Amaral Ferreira tak opowiadała o skali zniszczeń: - Nie można powiedzieć, że to była tylko burza, bo to nieprawda. [...] Coś się kręciło, to było straszne. Kiedy wyszłam na zewnątrz zauważyłam, że wszystko było zniszczone, spustoszone, całe miasto. Potem zaczęło się rozjaśniać [...]- relacjonowała.

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Nagranie z drona agencji informacyjnej Reuters pokazuje zniszczone domy, sklepy i kościół oraz samochody jadące ulicami pełnymi gruzu. Mieszkańcy publikują w mediach społecznościowych zdjęcia ulic pokrytych gradem i szczątkami budynków, drzew oraz słupów energetycznych.

Brazylia. Nawałnica zniszczyła miasto Źródło zdjęcia: Reuters

To mogło być tornado

Według wstępnych ustaleń zniszczenia były związane z superkomórką burzową. Służby nie wykluczają jednak, że przez miasto przeszło tornado. Poza tym, że żywioł uszkodził budynki, w całej gminie Tupancireta powalił też około 100 drzew, które zablokowały kilka dróg.

Burza wyrządziła szkody także w 29 innych gminach stanu Rio Grande do Sul. Najnowszy komunikat Obrony Cywilnej opublikowano w piątek wieczorem, a według niego w całym stanie poszkodowane są 4022 osoby. 74 osoby musiały opuścić swoje domy.

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