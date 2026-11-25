Kolorado. Zjeżdżał ze stoku, zeszła lawina. Nagranie
Do zdarzenia doszło w niedzielę na trasie poza wyznaczonymi szlakami. Droga, jaką wybrał narciarz, znajdowała się przy przełęczy Red Mountain w górach San Juan. Raport w sprawie wywołania lawiny trafił do Centrum Informacji Lawinowej stanu Kolorado (CAIC), monitorującego te zjawiska.
Według jednego z obserwatorów, który zarejestrował zdarzenie na nagraniu, lawina ruszyła na wysokości około 3600 metrów, z północno-wschodniej części góry. Narciarz wywołał ją w połowie zjazdu, kiedy jego narty przecięły nienaruszoną pokrywę śnieżną. Wcześniej nie było słychać charakterystycznego dźwięku zapadającej się pokrywy, który może ostrzec przed zagrożeniem.
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Lawina sunęła za narciarzem
Dzięki łączności radiowej świadkowie zdarzenia połączyli się z narciarzem, który jechał wtedy przed czołem lawiny. Po ostrzeżeniu mężczyzna zjechał na bok, aby nie znaleźć się na torze spadającego śniegu.
Zwały śniegu utworzyły warstwę o grubości kilku metrów. Według CAIC gruba warstwa śniegu oderwała się od słabszej warstwy. Taka powłoka może być groźna przez wiele tygodni. W okolicy można było dostrzec też ślady innych lawin.
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Zeszło kilkadziesiąt lawin
Służby apelują do narciarzy o szczególną ostrożność, a tylko w ostatnim tygodniu Centrum odnotowało 85 lawin. CAIC prognozuje umiarkowane lub niskie zagrożenie lawinowe, w zależności od regionu.