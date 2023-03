Powódź porwała samochód do rzeki, kierowcy cudem udało się uratować

Powódź, do jakiej doszło w wyniku nawiedzających Kalifornię rzek atmosferycznych, w niedzielę zmyła samochód do rzeki Salinas. Kierowcy cudem udało się uciec z auta, ale został uwięziony na niewielkiej rzecznej wyspie. Na pomoc ruszyli ratownicy na pokładzie helikoptera. Mieszkańcy stanu przygotowują się na uderzenie kolejnego zjawiska.

Auto zostało zmyte do rzeki

W niedzielę w pobliżu kalifornijskiego wybrzeża doszło do poważnego wypadku. Wody powodziowe porwały ze sobą samochód i zmyły go wprost do rwącej rzeki Salinas. Pojazdem podróżował mężczyzna, któremu udało się wydostać z auta i przepłynąć na rzeczną wyspę. Nurt okazał się jednak zbyt silny, by kierowca mógł samodzielnie opuścić łachę.