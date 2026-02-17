"Pogoda wydawała się wiosenna", zima wróciła. Paraliż na drogach

Wichury spowodowały spore zniszczenia w hrabstwie Marin w Kalifornii Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Trudne warunki pogodowe rozpoczęły się w Kalifornii w poniedziałek. Synoptycy zapowiadają, że do środy na zachodnim zboczu masywu Sierra Nevada oraz w północnej części hrabstwa Shasta może spaść nawet 2,4 metra śniegu.

- Do tej pory pogoda w 2026 wydawała się wiosenna, ale zima pokazała, że jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa - oceniło Biuro Szeryfa hrabstwa Shasta. Wezwało zarazem mieszkańców do zachowania szczególnej czujności.

Chaos na drogach

Porywisty wiatr i fatalna widzialność sprawiły, że w poniedziałek podróżowanie było miejscami praktycznie niemożliwe. Z powodu gigantycznych korków i licznych wypadków ruch na autostradzie międzystanowej 80 w pobliżu granicy z Nevadą został tymczasowo wstrzymany. Służby ostrzegały przed poważnymi opóźnieniami.

Po kilku godzinach droga została otwarta, ale ze względu na śliską nawierzchnię samochody ciężarowe skierowano na objazd.

UPDATE: Traffic is being held eastbound at @nevadadot state line and westbound down to Colfax in @PlacerCA on I-80 due to multiple spinouts and crashes. Expect significant delays. Our crews are out working hard 24/7 to keep the highways open. pic.twitter.com/aWMMo0HYUr — Caltrans District 3 (@CaltransDist3) February 16, 2026

To nie jedyne utrudnienia po śnieżycy. W hrabstwie El Dorado intensywne opady śniegu zmusiły urzędników Kalifornijskiego Departamentu Transportu do zamknięcia drogi stanowej nr 89. W hrabstwie Santa Barbara drzewo przewróciło się na autostradę 101, blokując ruch w jedną stronę.

Alarmy przed powodziami

Trudne warunki panowały także na południu. Miliony mieszkańców hrabstwa Los Angeles zostały objęte ostrzeżeniami przed gwałtownymi powodziami. Region nawiedziły ulewy, szczególnie niebezpieczne na obszarach dotkniętych zeszłorocznymi pożarami lasów. Intensywne opady mogą powodować tam lawiny błotne i spływy gruzowe.

Burmistrz Los Angeles, Karen Bass, postawiła w poniedziałek służby ratunkowe oraz pracowników miejskich w stan najwyższej gotowości. Mieszkańców poproszono o przygotowanie się na wypadek ewakuacji. Kalifornijskie Biuro ds. Ratownictwa poinformowało o skierowaniu straży pożarnej, ratowników oraz dodatkowego sprzętu do obszarów najbardziej narażonych na powodzie i lawiny błotne.

🚩 TOPANGA CANYON BOULEVARD 🚩



Topanga Canyon Blvd (State Route 27) closed in both directions from PCH to Grand View Dr until further notice due to storms.



Multiple locations within the closure have mud & debris slides.👇@CaltransDist7 Maintenance & GeoTech teams on scene. pic.twitter.com/nOI3p1FsM4 — Caltrans District 7 (@CaltransDist7) February 16, 2026 Rozwiń