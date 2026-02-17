Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Pogoda wydawała się wiosenna", zima wróciła. Paraliż na drogach

Śnieżyca zablokowała autostradę 80 w Kalifornii
Wichury spowodowały spore zniszczenia w hrabstwie Marin w Kalifornii
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Zimowa burza nawiedziła Kalifornię, przynosząc ze sobą wichury oraz intensywne opady śniegu i deszczu. Ulewy zagroziły mieszkańcom hrabstwa Los Angeles, gdzie wydano ostrzeżenia przed gwałtownymi powodziami. Na obszarach górskich konieczne było natomiast ograniczenie ruchu ze względu na zawieje śnieżne.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Trudne warunki pogodowe rozpoczęły się w Kalifornii w poniedziałek. Synoptycy zapowiadają, że do środy na zachodnim zboczu masywu Sierra Nevada oraz w północnej części hrabstwa Shasta może spaść nawet 2,4 metra śniegu.

- Do tej pory pogoda w 2026 wydawała się wiosenna, ale zima pokazała, że jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa - oceniło Biuro Szeryfa hrabstwa Shasta. Wezwało zarazem mieszkańców do zachowania szczególnej czujności.

Chaos na drogach

Porywisty wiatr i fatalna widzialność sprawiły, że w poniedziałek podróżowanie było miejscami praktycznie niemożliwe. Z powodu gigantycznych korków i licznych wypadków ruch na autostradzie międzystanowej 80 w pobliżu granicy z Nevadą został tymczasowo wstrzymany. Służby ostrzegały przed poważnymi opóźnieniami.

Po kilku godzinach droga została otwarta, ale ze względu na śliską nawierzchnię samochody ciężarowe skierowano na objazd.

To nie jedyne utrudnienia po śnieżycy. W hrabstwie El Dorado intensywne opady śniegu zmusiły urzędników Kalifornijskiego Departamentu Transportu do zamknięcia drogi stanowej nr 89. W hrabstwie Santa Barbara drzewo przewróciło się na autostradę 101, blokując ruch w jedną stronę.

Alarmy przed powodziami

Trudne warunki panowały także na południu. Miliony mieszkańców hrabstwa Los Angeles zostały objęte ostrzeżeniami przed gwałtownymi powodziami. Region nawiedziły ulewy, szczególnie niebezpieczne na obszarach dotkniętych zeszłorocznymi pożarami lasów. Intensywne opady mogą powodować tam lawiny błotne i spływy gruzowe.

Burmistrz Los Angeles, Karen Bass, postawiła w poniedziałek służby ratunkowe oraz pracowników miejskich w stan najwyższej gotowości. Mieszkańców poproszono o przygotowanie się na wypadek ewakuacji. Kalifornijskie Biuro ds. Ratownictwa poinformowało o skierowaniu straży pożarnej, ratowników oraz dodatkowego sprzętu do obszarów najbardziej narażonych na powodzie i lawiny błotne.

Autorka/Autor: Agnieszka Stradecka

Źródło: PAP, NBC Bay Area

Źródło zdjęcia głównego: Caltrans District 3/X

Udostępnij:
Tagi:
KaliforniaUSAZima
Czytaj także:
Pierwszy stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach
Znaczne zagrożenie lawinowe w Tatrach
Polska
Zima, śnieg, mróz
Ostrzeżenia IMGW. Silny mróz nadal trzyma
Prognoza
Śnieg, zima
W wielu miejscach czeka nas śnieżna aura
Prognoza
Medycy i strażacy pomogli rannemu kormoranowi
Ranny kormoran zapukał do drzwi szpitala
Ciekawostki
Najmłodszy mieszkaniec ZooParc de Beauval
"Pod koniec próbowaliśmy po prostu uratować życie matki"
Zima śnieg noc
Przed nami kolejna bardzo mroźna noc
Smog
Niedźwiedzie polarne, Arktyka, lód, globalne ocieplenie
10 lat od porozumienia paryskiego, a świat ociepla się coraz szybciej
Nauka
Śnieg, odśnieżanie, zima
Szeroki pas śnieżyc i -15 stopni. Zima nie odpuści
Prognoza
Angielskie miasto Tewkesbury znalazło się pod wodą
Anglicy zmagają się z powodziami
Niedzielna akcja poszukiwawcza w rejonie Dolinki Koziej
Tragedia w Tatrach. Turysta mógł wyzwolić lawinę
Polska
Obrączkowe zaćmienie Słońca. Zdjęcie ilustracyjne
Słońce zmieni się w "pierścień ognia". To będzie rzadkie widowisko
Tuchom (Pomorskie)
Pokazujecie nam swoje termometry
Polska
Zniszczony przez wichurę dom w regionie Waikato
"Obok przepłynął mój portfel"
Zawalił się Łuk Miłości na włoskim wybrzeżu
Łuk Miłości zawalił się tuż po walentynkach
Rano było jeszcze mroźno (-15)
Mroźny początek tygodnia. Tu w nocy było najzimniej
Polska
Zima, śnieg, lód, morze
Mroźny i śnieżny początek tygodnia
Prognoza
Powódź na Garonnie w południowo-zachodniej Francji
Poziom wody wciąż wysoki. Do niektórych wsi można dotrzeć tylko łodzią
Śnieg w południowo-zachodniej Holandii
Duże europejskie lotnisko odwołało setki lotów. Przyczyną atak zimy
Noc, zima, śnieg, park
-22 stopnie. Gdzie nocą może być tak lodowato
Prognoza
Wisła zimą
Wisła przyciąga piękną zimą i dobrą kuchnią
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Powodzie na Wyspie Północnej w Nowej Zelandii
Tysiące bez prądu, odwołane loty. Wprowadzono stan wyjątkowy
Opady śniegu w stolicy (zdjęcia z 14 stycznia)
Nadciągają kolejne opady. Zobacz, gdzie sypnie śniegiem
Prognoza
Orla Perć
Odnaleziono ciało turysty, który zaginął na Orlej Perci
Polska
Pył znad Sahary sprawił, że powietrze w Jerozolimie było najbardziej zanieczyszczone na świecie
Wiatr nawiał piasek z Sahary. Jakość powietrza dramatycznie spadła
Smog
niedzwiedzie
Nietypowi goście przy karmniku o piątej rano. Zobacz nagranie
Polska
Lodołamacz utknął
"Orka" utknęła na ostrodze. "Tak czasami się dzieje"
Polska
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Co przyniesie koniec lutego
Prognoza
Widok z okna, Piotrowice (Małopolskie)
Krowiarki, Tuczempy, Cewice. Lista zimowych miejsc się nie kończy
Polska
Mróz
Odczuwalnie prawie -20 stopni. Tu było najzimniej
Polska
Śnieg, zima, śnieżyca, opady, intensywne
Tak będą wędrować opady śniegu. Mapy
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom