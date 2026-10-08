Isaias szybko przybrał na sile i stał się huraganem
Burza tropikalna Isaias błyskawicznie przybrała na sile i stała się huraganem. Amerykańskie Narodowe Centrum ds. Huraganów (NHC) podało, że w środę późnym wieczorem czasu lokalnego żywioł znajdował się około 745 kilometrów na południe od ujścia rzeki Missisipi. Towarzyszył mu wiatr o średniej prędkości dochodzącej do 120 kilometrów na godzinę.
Huragan pierwszej kategorii w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona poruszał się na północny wschód w stronę wybrzeża Stanów Zjednoczonych.
Kiedy uderzy Isaias
Przez ostatnią dobę zjawisko nabierało siły nad ciepłymi wodami Zatoki Meksykańskiej. Wcześnie rano w piątek lokalnego czasu Isaias może osiągnąć siłę huraganu drugiej kategorii z prędkością wiatru dochodzącą do 177 km/h. Wcześniejsze prognozy zakładały, że żywioł może osiągnąć kategorię trzecią. Przed dotarciem do lądu, co ma nastąpić w piątek wieczorem lub wczesnym rankiem w sobotę, huragan nieco osłabnie, ale nadal będzie stanowił poważne zagrożenie.
Cyklon prawdopodobnie uderzy w ląd między wybrzeżem stanu Mississippi, a zachodnią częścią Florydy. Na zagrożonym obszarze wprowadzane są pierwsze środki ostrożności. Gubernator Florydy Ron DeSantis ogłosił we wtorek stan wyjątkowy w 25 hrabstwach, wzywając mieszkańców do przygotowania planów na wypadek klęski żywiołowej. Zespoły reagowania kryzysowego przygotowują awaryjne generatory, paliwo, żywność, wodę i bariery przeciwpowodziowe.
"Lepiej przygotować się na huragan trzeciej kategorii i mieć do czynienia z mniej intensywną burzą, niż zakładać, że będzie słabsza, a potem zostać uderzonym przez "trójkę" - napisał w mediach społecznościowych DeSantis.
Potężny zbiornik paliwa
Jak podała stacja CNN, tak gwałtowna intensyfikacja jak w przypadku Isaiasa występuje, gdy prędkość wiatru towarzyszącemu burzy wzrasta o ponad 56 km/h w czasie doby lub mniejszym. Zjawisko to jest coraz częstsze - ocieplające się oceany stanowią zbiornik paliwa dla huraganów i tajfunów.
Tegoroczny sezon huraganowy na Atlantyku był dotychczas dość spokojny. Jest to powiązane ze zjawiskiem El Nino, anomalią temperatury wód równikowego Pacyfiku, która kształtuje pogodę w wielu regionach świata. Na Oceanie Atlantyckim hamuje ona aktywność huraganową poprzez uskoki wiatru - strefy nagłej zmiany prędkości lub kierunku wiatru, które osłabiają wirujące burze tropikalne i huragany.