Świat Indonezja. Wypadek śmigłowca podczas akcji gaśniczej. Są ofiary śmiertelne Matylda Dziechcińska |

Pożary w Indonezji Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/MAST IRHAM

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Indonezja od początku roku zmaga się z najintensywniejszymi pożarami lasów oraz torfowisk od 11 lat. Na wyspach Sumatra, Borneo i Nowa Gwinea spłonęły rozległe obszary, a opanowanie ognia jest wyjątkowo trudne między innymi przez zjawisko El Nino.

Śmigłowiec gaśniczy rozbił się podczas akcji

W środę wojskowy śmigłowiec z ośmioma osobami na pokładzie rozbił się na Borneo Środkowym podczas pobierania wody morskiej. Według wstępnych ustaleń wojskowych maszyna wystartowała około godziny 9.55 czasu lokalnego z Kuala Pembuang. Śmigłowiec brał udział w akcji gaśniczej i miał dokonywać zrzutów wody nad obszarem Parku Narodowego Tanjung Puting.

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Jak poinformowała w czwartek agencja Reuters powołując się na departament ministerstwa środowiska, w wypadku zginęło co najmniej trzech członków załogi. "Przyczyna zdarzenia jest nadal przedmiotem dochodzenia" - napisano w oficjalnym oświadczeniu wojska.

Australijscy strażacy lecą na pomoc

Śmigłowce gaśnicze intensywnie wspierają działania strażaków pracujących na ziemi. Niedługo do akcji włączą się też ratownicy z australijskiego stanu Nowej Południowej Walii z odpowiednim sprzętem. Jak poinformowała indonezyjska agencja ds. łagodzenia skutków katastrof, w dniach od 6 do 12 listopada pomogą oni krajowym służbom w walce z ogniem.

Ambasador Australii w Indonezji, Roderick Bruce Brazier, powiedział, że wsparcie obejmuje duży samolot gaśniczy zdolny do zrzucenia do 15 tysięcy litrów wody podczas jednego lotu. Szacuje się, że maszyna może wykonać sześć lotów dziennie.

Jak poinformował Kristomei Sianturi, szef indonezyjskiej agencji ds. katastrof, Indonezja podejmuje "ogromne wysiłki" w celu opanowania pożarów poprzez zrzuty wody z samolotów i operacje zasiewania chmur, korzystając jednocześnie z pomocy zagranicznej.