Świat Indonezja. Górnicy zginęli w zalanej kopalni złota Martyna Płecha |

Górnicy utknęli w zalanej kopalni złota w Indonezji Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: TVN24

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- Do tej pory wydobyto ciała 13 ofiar śmiertelnych. Szacujemy, że 13 osób jest nadal zaginionych - przekazała w oświadczeniu Desiana Kartika Bahari, szefowa biura ds. poszukiwań i ratownictwa w Dżakarcie.

Bahari dodała, że akcję poszukiwawczą utrudniają wąskie szyby, bardzo ograniczone oświetlenie, śliski teren i ciągłe opady. Rzecznik lokalnej policji Hendra Rochmawan przekazał, że 11 górnikom udało się samodzielnie wydostać z kopalni, gdy woda zalewała szyb.

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Zalana kopalnia złota w Indonezji. Wezbrała rzeka

Jak podają media, górnicy weszli do dwóch wyrobisk w rejonie miejscowości Ciguha w prowincji Jawa Zachodnia w poniedziałek po południu. Ulewy, do których doszło tego samego dnia, spowodowały wylanie pobliskiej rzeki Ciseureuh i zalanie kopalni złota. Nielegalne wyrobiska znajdowały się na obszarze koncesji spółki Antam, która prowadzi w rejonie górniczym Pongkor w dystrykcie Bogor legalną kopalnię złota. Firma zaznaczyła, że zalane szyby nie należały do niej i działały bez jej zezwolenia.

Sygnał trafił do służb późno

Jak podają lokalne władze, służby miały zostać powiadomione dopiero kilkanaście godzin po wypadku. Według władz górnicy i okoliczni mieszkańcy początkowo próbowali samodzielnie wypompować wodę.

Wypadki w nielegalnych kopalniach są częstym zjawiskiem w bogatej w surowce mineralne Indonezji, a na nieautoryzowanych stanowiskach powszechnie ignoruje się zasady bezpieczeństwa. W ubiegłorocznym orędziu o stanie państwa prezydent Prabowo Subianto zapowiedział walkę z nielegalnym górnictwem. Powołując się na raport służb, mówił o 1063 nielegalnych kopalniach i potencjalnych stratach państwa wynoszących co najmniej 300 bilionów rupii, czyli w przybliżeniu kilkanaście miliardów dolarów.

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