Z powodu upału w szpitalach kończą się miejsca

Indie zmagają się z ekstremalnym upałem
Źródło: Reuters
Mieszkańcy Indii zmagają się z ekstremalnym upałem. Temperatura w niektórych częściach kraju przekracza 40 stopni Celsjusza. Władze apelują do mieszkańców o pozostanie w domach.

Według lokalnych mediów najtrudniejsza sytuacja panuje w północnych i centralnych częściach kraju. W sobotę w mieście Prajagradź w stanie Uttar Pradesh termometry pokazały 45,2 stopnia Celsjusza. Meteorolodzy ostrzegają, że w kolejnych dniach fala gorąca obejmie kolejne regiony Indii.

Apele do mieszkańców

Agencja informacyjna Reuters podała, że w wyniku ekstremalnego upału do szpitali w Indiach zgłasza się coraz więcej osób. W niektórych placówkach zaczyna brakować miejsc.

- W szpitalu mamy około 266 łóżek i prawie wszystkie są obecnie zajęte - powiedział doktor Rajendra Singh ze szpitala w dystrykcie Morabad. Dodał, że wśród pacjentów znacząco wzrosła liczba dzieci.

Lokalne władze zaapelowały do mieszkańców o pozostanie w domach i unikanie długotrwałego przebywania na zewnątrz. Według prognoz najbliższe dni nie przyniosą zmiany pogody. W wielu miastach termometry mają 40 stopni Celsjusza i więcej. Fala ekstremalnego upału może trwać nawet do 28 kwietnia.

Źródło: Times Of India, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
