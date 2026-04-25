Świat Z powodu upału w szpitalach kończą się miejsca Franciszek Wajdzik

Indie zmagają się z ekstremalnym upałem

Według lokalnych mediów najtrudniejsza sytuacja panuje w północnych i centralnych częściach kraju. W sobotę w mieście Prajagradź w stanie Uttar Pradesh termometry pokazały 45,2 stopnia Celsjusza. Meteorolodzy ostrzegają, że w kolejnych dniach fala gorąca obejmie kolejne regiony Indii.

Apele do mieszkańców

Agencja informacyjna Reuters podała, że w wyniku ekstremalnego upału do szpitali w Indiach zgłasza się coraz więcej osób. W niektórych placówkach zaczyna brakować miejsc.

- W szpitalu mamy około 266 łóżek i prawie wszystkie są obecnie zajęte - powiedział doktor Rajendra Singh ze szpitala w dystrykcie Morabad. Dodał, że wśród pacjentów znacząco wzrosła liczba dzieci.

Lokalne władze zaapelowały do mieszkańców o pozostanie w domach i unikanie długotrwałego przebywania na zewnątrz. Według prognoz najbliższe dni nie przyniosą zmiany pogody. W wielu miastach termometry mają 40 stopni Celsjusza i więcej. Fala ekstremalnego upału może trwać nawet do 28 kwietnia.