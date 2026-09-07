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Stan wyjątkowy na Hawajach. "Przygotowujemy się, zanim warunki się pogorszą"

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Podtopienia związane z huraganem Lowell na Hawajach
Podtopienia związane z huraganem Lowell na Hawajach
Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Źródło zdj. gł.: Hawaii DOT/X
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Huragan Lowell sunie w stronę Hawajów, niosąc silny wiatr i obfite opady deszczu. Chociaż żywioł ma przejść na zachód od archipelagu, meteorolodzy ostrzegają przed śmiertelnie niebezpiecznymi falami i podtopieniami, jakie są z nim związane.

Jak podawało amerykańskie Narodowe Centrum ds. Huraganów (NHC), w niedzielę wieczorem czasu lokalnego huragan Lowell niósł ze sobą wiatr o prędkości do 195 kilometrów na godzinę. Żywioł kierował się na północ, w okolice Hawajów. Ma zbliżyć się do pacyficznego archipelagu w poniedziałek wieczorem i przejść na zachód obok nich, ale już w niedzielę nad wyspy dotarły związane z nim intensywne opady deszczu.

Stan wyjątkowy na Hawajach

Na dwóch wyspach Hawajów, Kauaʻi i Niʻihau, obowiązuje ostrzeżenie przed burzą tropikalną. Prognozowane są tam opady sięgające miejscami 300-360 litrów wody na metr kwadratowy, grożące gwałtownymi powodziami i osunięciami ziemi. Wysokie fale mają uderzyć w południowe i zachodnie wybrzeża Niʻihau, Kauaʻi i Oʻahu.

- Fakt, że znajdujemy się na skraju prognozowanego toru huraganu, nie oznacza, że jesteśmy bezpieczni - ostrzegł w piątek meteorolog Krajowej Służby Pogodowej (NWS) John Bravender.

Prognozowana trasa huraganu Lowell
Prognozowana trasa huraganu Lowell
Źródło zdjęcia: NOAA/NHC

Gubernator Hawajów Josh Green ogłosił stan wyjątkowy i postawił Gwardię Narodową w stan alertu.

- Traktujemy huragan Lowell niezwykle poważnie i przygotowujemy się, zanim warunki się pogorszą - podkreślił, apelując do mieszkańców o śledzenie oficjalnych ostrzeżeń i unikanie terenów zalewowych oraz niebezpiecznych wybrzeży.

Na kontynencie może być gorąco

Kontynentalne Stany Zjednoczone mierzą się z zupełnie innymi zagrożeniami pogodowymi. Nad centralną częścią USA utworzyła się kopuła ciepła, przynosząc temperatury bardziej typowe dla początku sierpnia niż września. Na południu Wielkich Równin i w dolinie Missisipi termometry mają wskazywać 37-40 stopni, czyli o 6-8 stopni powyżej średniej dla tej pory roku.

Jak podała agencja UPI, szczególnie gorąco będzie we wtorek i środę. W połączeniu z dużą wilgotnością odczuwalna temperatura może - według serwisu pogodowego AccuWeather - dochodzić do około 43 stopni. Niewielkie tylko ochłodzenie nocą dodatkowo zwiększa ryzyko chorób związanych z upałem.

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Źródło: PAP, Reuters, NBC News
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Tagi:
USAHawajeHuragany, tajfuny, cyklony
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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