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Isaias nadciąga. Wprowadzają stan wyjątkowy

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Mieszkańcy hrabstwa Okaloosa napełniają worki z piaskiem przed uderzeniem huraganu Isaias
Wzburzone fale w Pensacoli na Florydzie przed nadejściem huraganu Isaias
Źródło wideo: ENEX
Źródło zdj. gł.: Okaloosa Board of County Commissioners/Facebook
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Huragan Isaias nabiera siły nad Zatoką Meksykańską. W piątek wieczorem żywioł ma dotrzeć do lądu. Na zagrożonym przez burzę obszarze trwają przygotowania - część lotnisk ma wstrzymać operacje, a w trzech stanach ogłoszono stan wyjątkowy.

Według informacji amerykańskiego Narodowego Centrum ds. Huraganów (NHC), w czwartek po południu czasu lokalnego huragan Isaias znajdował się około 570 kilometrów na południe od ujścia rzeki Missisipi. Towarzyszył mu wiatr o średniej prędkości dochodzącej do 140 kilometrów na godzinę.

Na spotkanie z żywiołem wyruszyli łowcy huraganów NHC, którzy w tym roku zbadali już m. in pacyficzny huragan Polo. Eksperci przekazali, że Isaias ma wciąż nabierać siły. Zgodnie z prognozami może on dotrzeć do lądu w piątek po południu czasu lokalnego, prawdopodobnie między wybrzeżem stanu Missisipi, a zachodnią częścią Florydy.

Prognozowana trasa huraganu Isaias
Prognozowana trasa huraganu Isaias
Źródło zdjęcia: NOAA/NHC

Trwają przygotowania

Na zagrożonym obszarze trwają przygotowania przed nadejściem żywiołu. Jak podała stacja CNN, międzynarodowy port lotniczy Pensacola na Florydzie w piątek wieczorem planuje całkowite zawieszenie operacji. Już w czwartek wieczorem zamknięte zostaną wszystkie lotniska w hrabstwie Okaloosa. W nadchodzących godzinach wstrzymane zostanie również kursowanie pociągów łączących Nowy Orlean z Mobile w Alabamie i Atlantą w Georgii.

Gubernator Florydy Ron DeSantis ogłosił we wtorek stan wyjątkowy w 25 hrabstwach, wzywając mieszkańców do przygotowania planów na wypadek klęski żywiołowej. Według CNN stan wyjątkowy został wprowadzony także w części Alabamy oraz całej Georgii. W czwartek lokalne władze rozdawały w zagrożonych regionach worki z piaskiem.

"Lepiej przygotować się na huragan trzeciej kategorii i mieć do czynienia z mniej intensywną burzą, niż zakładać, że będzie słabsza, a potem zostać uderzonym przez "trójkę" - napisał w mediach społecznościowych DeSantis.

Potężny zbiornik paliwa

Jak podała stacja CNN, tak gwałtowna intensyfikacja jak w przypadku Isaiasa występuje, gdy prędkość wiatru towarzyszącemu burzy wzrasta o ponad 56 km/h w czasie doby lub mniejszym. Zjawisko to jest coraz częstsze - ocieplające się oceany stanowią zbiornik paliwa dla huraganów i tajfunów.

Tegoroczny sezon huraganowy na Atlantyku był dotychczas dość spokojny. Jest to powiązane ze zjawiskiem El Nino, anomalią temperatury wód równikowego Pacyfiku, która kształtuje pogodę w wielu regionach świata. Na Oceanie Atlantyckim hamuje ona aktywność huraganową poprzez uskoki wiatru - strefy nagłej zmiany prędkości lub kierunku wiatru, które osłabiają wirujące burze tropikalne i huragany.

Źródło: CNN, NHC, Associated Press
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Tagi:
Huragany, tajfuny, cyklonyAtlantykZmiany klimatu
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