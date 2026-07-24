Świat Mknie po Pacyfiku, może zagrozić wyspie Anna Bruszewska |

Burza tropikalna Bertha na zdjęciach satelitarnych Źródło wideo: Reuters/CSU/CIRA & NOAA Źródło zdj. gł.: NOAA

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Fausto przybrał w ostatnim czasie na sile i stał się huraganem drugiej kategorii w pięciostopniowej, rosnącej skali Saffira-Simpsona. Towarzyszący mu wiatr osiąga prędkość 155 kilometrów na godzinę, a porywy są jeszcze silniejsze. Jak podało Amerykańskie Narodowe Centrum ds. Huraganów (NHC), żywioł przemieszcza się na zachód z prędkością 24 km/h. Zdaniem ekspertów uderzy w jedną z wysp należących do archipelagu Hawajów.

Może doprowadzić do powstania zagrażających życiu fal

Huragan Fausto znajduje się obecnie 2645 kilometrów od miejscowości Hilo, która położona jest na wschodnim wybrzeżu hawajskiej wyspy Hawaiʻi. Z wyliczeń ekspertów wynika, że żywioł uderzy w nią w przyszłym tygodniu. Może przynieść ze sobą bardzo silny wiatr, który może powalać drzewa, a także obfite opady deszczu. Jeśli mocno popada, może dojść do podtopień i powodzi błyskawicznych.

Prognozowana trasa wędrówki huraganu Fausto Źródło zdjęcia: NHC, NOAA

Huragan może zagrozić również mieszkańcom południowej Kalifornii. Zdaniem ekspertów z NHC, może doprowadzić do sztormu, w wyniku którego utworzą się wysokie, zagrażające życiu fale w niektórych częściach tego regionu.

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Fausto na zdjęciach wykonanych w podczerwieni Źródło zdjęcia: NOAA

Redagował dd