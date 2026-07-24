Logo TVN24
Meteo
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Mknie po Pacyfiku, może zagrozić wyspie

|
Fausto na zdjęciach wykonanych w podczerwieni
Burza tropikalna Bertha na zdjęciach satelitarnych
Źródło wideo: Reuters/CSU/CIRA & NOAA
Źródło zdj. gł.: NOAA
Na Oceanie Spokojnym uformował się huragan Fausto. Towarzyszący żywiołowi wiatr przekracza prędkość 150 kilometrów na godzinę. Zdaniem ekspertów uderzy w jedną z wysp należących do archipelagu Hawajów.

Fausto przybrał w ostatnim czasie na sile i stał się huraganem drugiej kategorii w pięciostopniowej, rosnącej skali Saffira-Simpsona. Towarzyszący mu wiatr osiąga prędkość 155 kilometrów na godzinę, a porywy są jeszcze silniejsze. Jak podało Amerykańskie Narodowe Centrum ds. Huraganów (NHC), żywioł przemieszcza się na zachód z prędkością 24 km/h. Zdaniem ekspertów uderzy w jedną z wysp należących do archipelagu Hawajów.

Może doprowadzić do powstania zagrażających życiu fal

Huragan Fausto znajduje się obecnie 2645 kilometrów od miejscowości Hilo, która położona jest na wschodnim wybrzeżu hawajskiej wyspy Hawaiʻi. Z wyliczeń ekspertów wynika, że żywioł uderzy w nią w przyszłym tygodniu. Może przynieść ze sobą bardzo silny wiatr, który może powalać drzewa, a także obfite opady deszczu. Jeśli mocno popada, może dojść do podtopień i powodzi błyskawicznych.

Prognozowana trasa wędrówki huraganu Fausto
Prognozowana trasa wędrówki huraganu Fausto
Źródło zdjęcia: NHC, NOAA

Huragan może zagrozić również mieszkańcom południowej Kalifornii. Zdaniem ekspertów z NHC, może doprowadzić do sztormu, w wyniku którego utworzą się wysokie, zagrażające życiu fale w niektórych częściach tego regionu.

Fausto na zdjęciach wykonanych w podczerwieni
Fausto na zdjęciach wykonanych w podczerwieni
Źródło zdjęcia: NOAA

Redagował dd

Źródło: Associated Press, NHC
ZOBACZ TAKŻE:
4 min
Jarosław Kaczyński
Co dalej z PiS? Oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego
TVN24
56 min
pc
Bogdan Wałęsa o alkoholizmie. "Żal mi straconych kontaktów z córką"
Piotr Jacoń
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Huragany, tajfuny, cyklonyPacyfikHawaje
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Kielce
Urodziny TVN24 w Kielcach. Jaka będzie pogoda
Polska
Burze
Gdzie jest burza? Przybywa miejsc, gdzie słychać grzmoty
Polska
Upał, parasol, słońce, gorąco, chmury, burza
Weekend z upałem, później przyjdzie zmiana
Prognoza
Woda wylała się ze zbiornika w Braniewie
Wylały zbiorniki retencyjne na Warmii. "Aż serce boli, jak się na to patrzy"
Polska
Pożary w okolicy Cap Ferret
Największy pożar tego lata. Popularny kurort zagrożony
Świat
Ciepły sierpień według rosyjskiego INM. Silne odchylenie temperatury średniej sierpnia powyżej normy na południu Polski
Hiszpański upał i gwałtowne zjawiska. Co pokazują modele na sierpień
Arleta Unton-Pyziołek
Plaża Sao Martinho do Porto w portugalskim Nazare
Żarłacz biały u wybrzeży kurortu w Portugalii
Świat
Pożar w Pelayos de la Presa niedaleko Madrytu
Pożary niedaleko Madrytu. 10 tysięcy ewakuowanych
Świat
Burza, wiatr
IMGW ostrzega przed burzami. Lokalnie silnie popada
Prognoza
Burza, noc, pioruny, Polska
Alarmy IMGW w 11 województwach
Prognoza
Pakistan zmaga się z niszczycielskimi powodziami monsunowymi
Powodzie po monsunowych ulewach. Nie żyje kilkadziesiąt osób
Świat
Wieczorna burza
Gdzie jest burza? Tu wciąż się błyska
Polska
Żółw morski
Żółw ugryzł trzy osoby u wybrzeży Chorwacji
Świat
Przez śnieżyce w Argentynie utknęło kilkuset kierowców ciężarówek
Śnieżyca uwięziła kilkuset kierowców
Świat
Lato, słońce, ciepło
30 stopni coraz bliżej. Pogoda na weekend
Prognoza
Lejek kondensacyjny w Pruszczu Gdańskim
Lejki kondensacyjne i grad. Burzowy czwartek w Polsce
Polska
Skutki pożaru we francuskim departamencie Var
Dziesiątki tysięcy ewakuowanych. Wśród nich są turyści
Świat
Kobieta chłodzi się wiatrakiem podczas upałów, Japonia
"Mówili mi, że będzie gorąco, ale nie sądziłem, że aż tak"
Świat
Plaża w Alicante, Hiszpania
Nawet 44 stopnie i zamknięte plaże
Świat
Ulewne opady deszczu
Alert RCB. "Unikaj otwartych przestrzeni"
Polska
Sycylia zmaga się z pożarami
"Płomienie uderzały w ściany. Czuliśmy się bezradni"
Świat
Opady w czwartek
Tu opady będą największe. Mapa i radar
Polska
Zalana ulica Derdowskiego w Szczecinie
"Przy każdym większym deszczu mamy taką sadzawkę"
Polska
Trwają pożary we Francji
Francja walczy z pożarami. Setki ewakuowanych
Świat
W trakcie burzy w Skopje dach prawie zgniótł auto
Nadeszła nawałnica. Zerwany dach spadł tuż obok auta
Świat
Valletta Malta shutterstock_2377869017_1
Ponad doba bez prądu, temperatura sięga 42 stopni
Świat
Burza, ulewy
Gdzie jest burza? Grzmi, kłębią się ciemne chmury
Polska
Lato nad rzeką
Upał wróci do Polski. Na jak długo
Prognoza
Tornado
Spojrzał w lusterko auta, jego oczom ukazało się ten widok
Świat
Dwóch przechodniów próbuje chłodzić się wachlarzem i chłodnym ręcznikiem podczas upałów, Japonia
W Japonii odnotowano pierwsze w historii kokushobi
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom