Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Atak nożownika w szkole. Są ranni. Zatrzymano 19-latka
Atak nożownika w szkole. Są ranni. Zatrzymano 19-latka
Świat

Hiszpania. Woda zrobiła się czarna, mieszkańcy mają problem

|
Lokalna rzeka w Casavieja jest czarna od popiou
Woda w Hiszpanii zrobiła się czarna
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Woda w lokalnych strumieniach w hiszpańskiej prowincji Avila zrobiła się czarna. Za nietypowy kolor odpowiedzialne są pożary, które nawiedziły ten rejon kraju w ostatnim czasie. Z problemem boryka się kilka tysięcy mieszkańców, bo woda w kranach nie nadaje się do picia.

Problem dotyczy trzech gmin - Pierdavales, Casavieja i Mijares. Pożar w gminie Burgohondo, który w lipcu tego roku strawił prawie 38 tysięcy hektarów ziemi, pozostawił po sobie mnóstwo popiołu. Po ostatnich intensywnych opadach deszczu duże ilości pozostałości po pożarze - błota, popiołu i innej spalonej materii - spłynęły lokalnymi strumieniami, a następnie dostały się do zbiornika wodnego zasilającego okoliczne miejscowości.

>>> Czytaj też: Katalonia. "Ulice są zalane na pół metra". Relacja Polaka z Hiszpanii

"Dopiero jak nie ma wody zdajesz sobie sprawę, jak bardzo jej potrzebujesz"

Problem dotyczy ponad czterech tysięcy mieszkańców. Ludzie są zmuszeni kupować wodę butelkowaną. Napełniają też czyste butelki wodą z innego, bezpiecznego źródła. Jak opowiedział Victor Jimenez Fuents, jeden z mieszkańców, woda jest bardzo czarna.

W Pierdavales woda z kranu była tak zanieczyszczona, że burmistrz German Ulloa określił ją jako "podobną do smoły". Zaapelował też do mieszkańców, aby nie używać jej do picia, mycia ani gotowania.

>>> CZYTAJ TEŻ: Trąba powietrzna przeszła przez nadmorską miejscowość. Nagranie

- Dopiero jak nie ma wody zdajesz sobie sprawę, jak bardzo jej potrzebujesz - podsumował trudną sytuację mieszkaniec Casavieji, Miquel-Angel Perez Sanchez.

We wtorek dwa ujęcia zostały udrożnione. Woda niestety wciąż jest niezdatna do użytku. Rada prowincji Avila nie ma na razie żadnego rozwiązania tej sytuacji.

Źródło: Reuters, Hoy Aragon
Udostępnij:
Tagi:
HiszpaniarzekiPożary
Czytaj także:
Silny wiatr
Tutaj będzie mocno wiać. IMGW wydał ostrzeżenia
Prognoza
Martwe białuchy arktyczne na Alasce
Znaleźli martwe białuchy arktyczne
Świat
Pies Morcho był uwięziony w wezbranej rzece, Chile
Rzeka porwała psa, próbowali go ratować kilka razy
Świat
Smog z Borneo pochłonął Kuala Lumpur, Malezja
Tak źle nie było od ponad dekady. To "klęska dla tego regionu"
Świat
Miasteczko Cambrils w Katalonii po ulewie
"Ulice są zalane na pół metra". Relacja Polaka z Hiszpanii
Świat
Zgniły wyż, mgły, pochmurno
Tu warunki na drogach są trudne
Prognoza
Trąba powietrzna przeszła przez australijską miejscowość Ulladulla
Trąba powietrzna przeszła przez nadmorską miejscowość. Nagranie
Świat
Niedźwiedź wszedł na patio restauracji
Duży niedźwiedź wszedł do restauracji. "Nie spieszył się z wyjściem"
Ciekawostki
Rowerzysta zmarł po zderzeniu z psem w Central Parku
Rowerzysta nie przeżył zderzenia z psem
Świat
Ulewy doprowadziły do poważnych zalań w meksykańskim stanie Nuevo Leon
Woda porywała ludzi. Nie żyją dwie osoby
Świat
Jesień, góry, Karpaty, słońce
Halny podgrzeje południe Polski - może być i 27 stopni. Co jeszcze widać w prognozie
Prognoza
Nolo na zdjęciu satelitarnym z 5 października
Zmiana na Pacyfiku. Kluczową rolę odegrała pewna umowna linia
Świat
Szop pracz (Procyon lotor)
Szop pracz chory na wściekliznę. W Los Angeles to pierwszy przypadek od ponad 50 lat
Świat
Gradobicie w Bogocie
"Boże Narodzenie przyszło wcześniej". Bogota jak po śnieżycy
Świat
Rogatki na przejeździe kolejowym w Gdańsku Oruni zamknęły się w ostatniej chwili. "Mogło dojść do tragedii"
Niebezpieczna sytuacja na przejeździe, refleks maszynisty
TVN24
Lodowiec
Kurczy się na naszych oczach. Może zniknąć w ciągu kilku dni
Świat
Powodzie błyskawiczne w Dakarze w Senegalu
"Znaleźliśmy ich, ale było za późno. Byli tam już ponad półtorej godziny"
Świat
przemyt
Były stłoczone w pudełkach. Udaremniono przemyt prawie 400 zwierząt
Świat
Mieszkańcy Bilbao w Hiszpanii sprzątają po ulewie
Centrum hiszpańskiego miasta pod wodą. "Zalała nas potężna fala"
Świat
Zniszczenia po katastrofalnej powodzi w Nepalu
Tysiące osób wciąż zaginionych. Nepal kończy akcję poszukiwawczo-ratunkową
Świat
Kanały w belgijskiej Gandawie zrobiły się zielone
"Pięknie" i niepokojąco". Tak wyglądają kanały w Gandawie
Świat
Deszcz, ulewy, jesień
Widać wyraźną zmianę w pogodzie
Prognoza
Palce diabła, okolice Świdnicy (Dolnośląskie)
"Palce diabła" w polskim lesie. Niezwykłe znalezisko
Polska
Serwal sawannowy uciekł z posesji w Orzyszu (warmińsko-mazurskie)
Serwal sawannowy Gustaw wrócił do domu
Polska
Strażacy walczą z dużym pożarem w Kalifornii
Los Angeles się smaży
Świat
Mgła paraliżuje lotnisko w Modlinie
Mglisty poranek. Utrudnienia na lotnisku w Modlinie
Polska
Ogromne gradziny spadły na Asuncion w Paragwaju
Grad wielkości piłek tenisowych niszczył auta
Świat
IMG-5670
Pierwsza jesienna zorza rozświetliła niebo
Polska
Mgła
Alarmy IMGW dla 14 województw
Prognoza
Zamarła Turnia w Tatrach
Poślizgnął się na zalodzonym stoku. Nie miał zimowego wyposażenia
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom