Świat Hiszpania. Woda zrobiła się czarna, mieszkańcy mają problem Matylda Dziechcińska |

Woda w Hiszpanii zrobiła się czarna Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Problem dotyczy trzech gmin - Pierdavales, Casavieja i Mijares. Pożar w gminie Burgohondo, który w lipcu tego roku strawił prawie 38 tysięcy hektarów ziemi, pozostawił po sobie mnóstwo popiołu. Po ostatnich intensywnych opadach deszczu duże ilości pozostałości po pożarze - błota, popiołu i innej spalonej materii - spłynęły lokalnymi strumieniami, a następnie dostały się do zbiornika wodnego zasilającego okoliczne miejscowości.

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"Dopiero jak nie ma wody zdajesz sobie sprawę, jak bardzo jej potrzebujesz"

Problem dotyczy ponad czterech tysięcy mieszkańców. Ludzie są zmuszeni kupować wodę butelkowaną. Napełniają też czyste butelki wodą z innego, bezpiecznego źródła. Jak opowiedział Victor Jimenez Fuents, jeden z mieszkańców, woda jest bardzo czarna.

W Pierdavales woda z kranu była tak zanieczyszczona, że burmistrz German Ulloa określił ją jako "podobną do smoły". Zaapelował też do mieszkańców, aby nie używać jej do picia, mycia ani gotowania.

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- Dopiero jak nie ma wody zdajesz sobie sprawę, jak bardzo jej potrzebujesz - podsumował trudną sytuację mieszkaniec Casavieji, Miquel-Angel Perez Sanchez.

We wtorek dwa ujęcia zostały udrożnione. Woda niestety wciąż jest niezdatna do użytku. Rada prowincji Avila nie ma na razie żadnego rozwiązania tej sytuacji.