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Czerwone alarmy pogodowe w Grecji. Apel władz

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Opady w Grecji, prognoza na północ czasu lokalnego
Opady w Grecji w ciągu najbliższej doby. Godziny podane wg lokalnej strefy czasowej
Źródło wideo: ventusky.com
Źródło zdj. gł.: ventusky.com
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Czerwone alerty meteorologiczne wydano w Grecji. Do środy nad krajem ma utrzymać się deszczowy niż, przynoszący także burze i wichury. Na niektórych wyspach Morza Egejskiego odwołano zajęcia szkolne.

Nad Morzem Śródziemnym utrzymuje się niż, który ma pogłębiać się w trakcie wędrówki nad Adriatykiem i Morzem Jońskim. Potem przeniesie się on w stronę Morza Egejskiego. Dla Grecji oznacza to ulewy i silny wiatr. Meteorolodzy przewidują, że w niektórych regionach suma opadów wyniesie od 50 do 150 litrów na metr kwadratowy, a w nadbrzeżnych rejonach może również padać grad.

Służba meteorologiczna HNMS wydała we wtorek ostrzeżenia meteorologiczne przed deszczem i burzami dla całego kraju. We wtorek szczególnie niebezpiecznie jest w regionie Grecja Środkowa, obejmującym także wyspy Eubea i Skiros - tam wydano alarmy najwyższego stopnia. W środę czerwone ostrzeżenia mają objąć także wyspy wschodniego Morza Egejskiego, w tym Lesbos, Limnos, Chios i Samos.

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Zamknięte szkoły, utrudnienia w ruchu

We wtorek po południu do mieszkańców Eubei, Skiros i innych wysp archipelagu Sporadów Północnych rozesłany został alert przed trudną pogodą. Służby apelowały o pozostanie w domach i ograniczenie podróżowania, o ile nie jest ono niezbędne. Prosiły również o stosowanie się do zaleceń władz.

Z powodu złych warunków pogodowych gubernator Regionu Wysp Egejskich Południowych Giorgos Hadjimarkos podjął decyzję o zamknięciu szkół oraz przedszkoli na Cykladach i Dodekanezie do środy. Ponadto placówki edukacyjne zostały zamknięte również na wyspach: Eubea, Skiatos i Skopelos. Służby przestrzegały przed ryzykiem wystąpienia powodzi błyskawicznych.

Deszcz spowodował utrudnienia w ruchu w aglomeracji ateńskiej. Jak podał dziennik "Kathimerini", na wielu drogach obserwowane były korki. Kierowcy mieli problemy na drodze do miejscowości Ajia Paraskiewi i Cholargos, opóźnienia wystąpiły także w Pireusie.

Pod koniec tygodnia układ niżowy będzie kontynuował swoją podróż. Przeniesie się na wschód, ciągnąc za sobą chmury i deszcz w rejon Krety, która w ubiegłym tygodniu zmagała się z poważnymi powodziami.

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Źródło: The Guardian, Naftemporiki, Kathimerini
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Tagi:
GrecjaCzarnogóraulewyprognoza
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