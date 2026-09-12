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Szampan z rocznika 2026 może być wyjątkowy. Wszystko przez upał

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Szklanka szampana z winem musującym na Hautvillers, najlepszych winnicach cru szampana w Dolinie Marne z toczącymi się zielonymi wzgórzami, młodymi winoroślami, tradycyjną produkcją szampanu metodycznego we Francji
Scenariusze zmian klimatu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Tegoroczny szampan może być mocniejszy niż zwykle z powodu... upałów. Organizacja Comite Champagne, kontrolująca produkcję trunku, wyraziła zgodę na zwiększenie limitu zawartości alkoholu z 13 do 15 procent. Eksperci obawiają się, że zmiany klimatu mogą w przyszłości poważnie wpłynąć na produkcję szampana.

Nie każde musujące wino może pretendować do miana szampana. Ten prawdziwy pochodzi z francuskiej Szampanii i spełnia szereg kryteriów - musi być wytworzony w tradycyjny sposób z określonych odmian winogron, a po zakończeniu fermentacji mieć odpowiednią zawartość alkoholu. W tym roku organizacja Comite Champagne, która kontroluje produkcję i dystrybucję szampana, musiała tymczasowo zmienić kryteria - a to wszystko przez fale upałów.

Pierwsza taka decyzja

Jak podała agencja AFP, stowarzyszenie zezwoliło producentom szampana na produkcję trunku o zawartości alkoholu sięgającej nawet 15 procent. To pierwsza tego typu decyzja w historii organizacji - tradycyjny szampan charakteryzuje się zawartością alkoholu poniżej 13 procent. Jest to związane z wpływem upałów na winogrona - gorąco przyspieszyło gromadzenie się w owocach cukru, który podczas fermentacji przekształci się w alkohol.

"Bardzo niewielka liczba win z tego rocznika mogła nieznacznie przekroczyć limit 13 procent, osiągając poziom około 13,1 lub 13,2 procent" - przekazało stowarzyszenie w oficjalnym oświadczeniu. "W związku z tym podjęto decyzję o wyjątkowym, tymczasowym podwyższeniu limitu do 15 procent, wyłącznie w tym roku" - wyjaśniono.

Upał może mieć wpływ nie tylko na produkt końcowy. Jak podała Comite Champagne, zbiory w 2026 roku były najwcześniejsze w historii Szampanii. Pierwsze winogrona zebrano już 6 sierpnia, a zbiory na szeroką skalę rozpoczęły się 17 sierpnia, czyli dwa tygodnie wcześniej niż w 2025 roku.

"Refleksje nad przyszłością szampana"

Francja jest drugim co do wielkości producentem wina na świecie po Włoszech, a tegoroczne upały i susza pogłębiły obawy wielu plantatorów dotyczące tego, jak poradzą sobie ze zmianami klimatycznymi. Maxime Toubart, współprzewodniczący Comite Champagne przekazał, że względu na zmiany klimatyczne "te niezwykłe zbiory prawdopodobnie staną się normą za 10-15 lat".

- Powinno to skłonić do refleksji nad przyszłością szampana - dodał.

Na początku września agencja meteorologiczna Meteo-France podała, że minione lato meteorologiczne było najgorętsze w historii pomiarów. Średnia temperatura w czerwcu, lipcu i sierpniu wyniosła 24 stopni Celsjusza, prawie o stopień więcej niż wynosił poprzedni rekord z 2003 roku, 23,1 st. C. Rekordowy okazał się także sezon pożarowy - od początku roku do 9 września we Francji spłonęło prawie 97 tysięcy hektarów terenów zielonych.

>> Płonęły lasy, wsie i kurorty. Skala zniszczeń na zdjęciach satelitarnych

Źródło: BBC, AFP, Le Monde, EFFIS
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Tagi:
Zmiany klimatuFrancja
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