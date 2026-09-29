Floryda. Wypalali teren, pojawiło się rzadkie ogniste tornado
Jak podały lokalne media, wirująca kolumna dymu pojawiła się podczas kontrolowanego wypalania terenu w hrabstwie Volusia. Trąba powietrzna kręciła się nad miejscem prowadzenia operacji przez około minutę, po czym rozwiała się. W trakcie wirowania tornada akcja prowadzona była normalnie.
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Nie zawsze płonie
Według NOAA ogniste tornado występuje, gdy związane z pożarem powoduje gwałtowne unoszenie się powietrza. Przemieszczając się w górę, tworzy ono próżnię, co powoduje zasysanie otaczającego powietrza. Ostatecznie tworzy się wirująca kolumna płomieni lub samego dymu - jak widać na przykładzie z Florydy, "ogniste tornado" nie zawsze płonie.
Władze podkreśliły w rozmowie z lokalnymi mediami, że tornado nie wiązało się z zagrożeniem dla mieszkańców ani obszarów zamieszkałych. Hrabstwo Volusia miało sporo szczęścia - jak wynika z danych NOAA, zjawiska takie potrafią mieć niszczycielski potencjał. W lipcu 2025 roku ogniste tornado wirowało przez 12 minut nad miejscowością La Sal w stanie Utah, powodując spore zniszczenia.