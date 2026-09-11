Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Aligator zaatakował nastolatka. Chłopak pływał mimo zakazu

|
Aligator, Floryda
Ośrodek "aligatorowe Alcatraz" dla imigrantów na Florydzie
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Angela N Perryman/Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Aligator zaatakował nastolatka w amerykańskim stanie Floryda. Nieletni pływał w miejscu, w którym obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Służby zaapelowały o zachowanie ostrożności w pobliżu drapieżnych gadów.

Do zdarzenia doszło na Florydzie, w rezerwacie przyrody Weeki Wachee w hrabstwie Hernando, kilkadziesiąt kilometrów na północny zachód od miasta Tampa. Jak przekazało lokalne biuro szeryfa, aligator zaatakował nastolatka przebywającego w wodzie. Pływał on w miejscu, w którym jest to zakazane.

Biuro szeryfa podało, że po zaatakowaniu nastolatek wraz z rówieśnikami utknął na piaszczystej łasze. Wszyscy zostali uratowani przez straż pożarną hrabstwa Hernando. Poszkodowany nastolatek doznał ran ramienia i nogi, ale nie stanowiły one zagrożenia dla życia. Został przewieziony do pobliskiego szpitala.

To nie pierwszy atak aligatora na Florydzie w tym roku

Po zdarzeniu licencjonowany łowca dzikich zwierząt rozstawił pułapki na aligatora. Jego długość oszacowano na około trzy metry. Komisja ds. Ochrony Ryb i Dzikiej Przyrody Florydy (FWC) prowadzi dochodzenie w sprawie naruszenia zakazu pływania.

"Dla własnego bezpieczeństwa prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu cieków wodnych oraz przestrzeganie wszystkich wywieszonych zasad i ograniczeń. Nie należy pływać w miejscach, w których jest to zabronione" - poinformowało biuro szeryfa w oświadczeniu.

Portal AccuWeather podał, że tego lata na Florydzie doszło do serii ataków aligatorów na ludzi. W siedem dni miały miejsce trzy takie przypadki, z czego jeden skończył się śmiertelnie. Jednocześnie portal zaznaczył, że ataki aligatorów na ludzi są niezwykle rzadkie - szansa na takie zdarzenie wynosi 1 na 24 miliony. Według FWC każdego roku na Florydzie dochodzi średnio do ośmiu niesprowokowanych ataków.

Źródło: AccuWeather, Hernando County Sheriff's Office
Udostępnij:
Tagi:
zwierzętaFlorydaUSA
Czytaj także:
Ulewa w Murcii w Hiszpanii
Załamanie pogody w historycznym hiszpańskim mieście
Świat
Słoweńscy leśnicy ostrzegają grzybiarzy przed niedźwiedziami i wilkami
Niedźwiedzie i wilki w lasach. Ostrzeżenia dla grzybiarzy
Świat
Rozbuduje się klin ciepła
Rozbuduje się klin ciepła. Pogoda będzie jak w kalejdoskopie
Prognoza
Lato w Londynie
Rekordowe odszkodowania. Upał niszczy Londyn
Świat
33 min
pc
Polka projektuje księżycową bazę dla NASA. "Zamieszkamy w dmuchanych namiotach"
TVN24
Traba wodna u wybrzeży Ustki
Trąba wodna nad Bałtykiem. Synoptyk tłumaczy, jak powstała
Polska
Strażacy sprzątają skutki nawałnic we Włoszech
Chciała zamknąć okno, szkło zraniło ją w nogę. Nie żyje
Świat
Przymrozki, lekki mróz
Było zimno. Tutaj temperatura mocno spadła
Polska
Sytuacja baryczna w Europie
Czeka nas miła niespodzianka w pogodzie. "Większość modeli jest zgodna"
Prognoza
Ratownicy wydostali małżeństwo z auta porwanego przez rwący nurt
Rwący nurt porwał auto, którym podróżowało małżeństwo
Świat
Cisza na Atlantyku
Cisza na Atlantyku. Ten rok może być rekordowy
Świat
W Wielkiej Brytanii pada najwięcej od miesięcy
Najbardziej mokry okres od miesięcy. Mimo to wciąż panuje susza
Świat
Ocean
El Nino się intensyfikuje
Nauka
W sierpniu Grecję trawiło wiele pożarów
Piorun trafił w szczyt. Od 10 dni walczą z pożarem
Świat
Deszcz
Pogodowy miszmasz. Na jaką temperaturę możemy liczyć
Prognoza
Kot na tarasie
Kamera nagrała to, co zrobił ich kot. "Byliśmy zdziwieni"
Polska
Kobieta utonęła
63 tysiące uderzeń piorunów w samej Toskanii. Wielkie załamanie pogody
Świat
Susza w Wielkiej Brytanii
Za nami najgorętszy miesiąc w historii pomiarów
Nauka
deszcz shutterstock_2728424567
Tąpnięcie w pogodzie. O upale możemy zapomnieć
Prognoza
Ogień w pobliżu słynnego muzeum
Ogień w pobliżu słynnego muzeum. Było ryzyko ewakuacji mieszkańców
Świat
Zniszczenia na Majorce
Kobieta zginęła na Majorce
Świat
Prognozowane opady na czwartek
Deszczowe fronty nad Polską. Tutaj będzie padać
Prognoza
Opady deszczu nocą
Ostrzeżenia IMGW. Intensywne opady i silny wiatr
Prognoza
Upał, słońce
Za nami podmuch upału we wrześniu. Tu było najgoręcej
Polska
Autobus utknął w zalanym tunelu w mieście Zapopan
Autobus pełen ludzi wjechał do zalanego tunelu
Świat
Pochmurno, połowa września, chłodno
Idzie ochłodzenie. Tyle stopni zobaczymy na termometrach
Prognoza
Osuwisko zeszło na auta zaparkowane przy wejściu na szlak na górę Fudżi
Osuwisko zeszło na auta blisko słynnego japońskiego szczytu
Świat
Huragan Lowell spowodował poważne zniszczenia na Hawajach
"Niszczycielski" wpływ na wyspy. Dziesiątki tysięcy osób bez prądu
Świat
W Kenii znaleziono kilkanaście martwych słoni
"Poważny cios dla populacji słoni". Podejrzewają otrucie
Świat
Lej krasowy otworzył się przed domem Nicolasa Cage'a
Przed domem Nicolasa Cage'a otworzyła się wielka dziura w ziemi
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom