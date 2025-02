Dach remizy runął pod naporem śniegu. Nagranie

Remiza strażacka runęła pod naporem śniegu we wsi Barneveld w stanie Nowy Jork. Tuż przed zdarzeniem znajdujący się w środku ludzie zdążyli się ewakuować. Występujące w lutym ekstremalne opady śniegu doprowadziły do dziesiątek podobnych incydentów w regionie.

To niejedyny taki incydent, do którego doszło w ostatnim czasie w stanie Nowy Jork.

Kilkadziesiąt zawalonych budynków

Jak czytamy na łamach portalu The New York Post, intensywne opady śniegu, które nawiedziły północno-wschodnie regiony USA w lutym, doprowadziły do wielu podobnych wypadków jak w Barneveld. Tylko w hrabstwie Oswego na północy Nowego Jorku, gdzie pokrywa śnieżna wyniosła kilkadziesiąt centymetrów, pod naporem śniegu zawaliło się co najmniej 26 budynków.