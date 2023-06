Wielka ucieczka makaków. Jeden z nich wciąż nie wrócił do domu

Makaki uciekły z czeskiego ogrodu zoologicznego. Zwierzęta wydostały się z wybiegu w poniedziałek, kiedy to jeden z odwiedzających uszkodził ogrodzenie. Akcja wyłapywania zwierząt jest szczególnie trudna, ponieważ zastrzyki usypiające mogłyby wyrządzić więcej szkody niż pożytku.

Niełatwa akcja poszukiwawcza

Akcja poszukiwawcza okazała się dość trudna. Do schwytania makaków nie można było wykorzystać środków usypiających, ponieważ działają one z opóźnieniem, a senne małpy mogłyby na przykład spaść z klifu. Dlatego zdecydowano się na użycie pułapek z przynętami. Jak przekazał w sobotnie popołudnie portal CT24, do tej pory udało się złapać pięć małp - jeden samiec wciąż pozostaje na wolności.