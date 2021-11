Zobowiązania z Glasgow nie wystarczą. Trzy scenariusze wzrostu globalnej temperatury

Zobowiązania do redukcji emisji metanu, rezygnacji z węgla i ochrony lasów podjęte na konferencji klimatycznej COP26 w Glasgow nie ograniczą wzrostu globalnej temperatury do 1,5 stopnia Celsjusza w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej - wynika z opublikowanej we wtorek analizy. Nawet jeśli kraje zrealizują krótko- i długoterminowe cele, temperatura wzrośnie powyżej 2 st. C.

Głównym celem COP26 jest wzmocnienie uzgodnień ze szczytu klimatycznego w Paryżu w 2015 roku, gdy po raz pierwszy wszystkie kraje zawarły porozumienie o walce z globalnym ociepleniem i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Ustalono wówczas, że wszystkie strony będą "kontynuować wysiłki" w celu ograniczenia wzrostu temperatury na świecie do 1,5 stopnia Celsjusza w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej i utrzymania tego wzrostu "znacznie poniżej" 2,0 st. C.

Obecnie, według różnych wyliczeń, średnia temperatura na Ziemi już jest o 1,1-1,2 st. C wyższa niż przed rozpoczęciem epoki przemysłowej, a jak wynika z opublikowanego przed COP26 raportu Programu Środowiskowego ONZ (UNEP), jeśli nie zostaną uzgodnione dalsze redukcje emisji, wzrost temperatury na świecie do końca tego wieku wyniesie 2,7 st. C w stosunku do początku epoki przemysłowej.

Ogłoszone zobowiązania nie zatrzymają wzrostu temperatury

W pierwszym tygodniu COP26 ogłoszono szereg porozumień, na przykład o zatrzymaniu wylesiania, odejściu od węgla czy ograniczeniu emisji metanu. Jednak analiza Climate Action Tracker wykazała, że niektóre z tych zobowiązań zostały już uwzględnione w krajowych planach redukcji emisji złożonych w ONZ. Oznacza to, że zobowiązania te faktycznie będą miały mniejszy wpływ na globalne ocieplenie niż twierdzono wcześniej.

Według Climate Action Tracker, jeśli wszystkie ogłoszone podczas COP26 zobowiązania krótkoterminowe, czyli do 2030 r., zostaną zrealizowane, i tak wzrost średniej temperatury do 2100 r. wyniesie 2,4 st. C, a jeśli zostałyby zrealizowane krótko- i długoterminowe zobowiązania, to wzrost średniej temperatury do końca wieku osiągnie 2,1 st. C.

Climate Action Tracker to wspólna inicjatywa trzech mających siedziby w Niemczech instytucji analitycznych, która monitoruje działania podejmowane przez rządy w sprawie powstrzymania globalnego ocieplenia.

W analizie uwzględniono również najbardziej optymistyczny scenariusz, w którym kraje realizują wszystkie zobowiązania zawarte w swoich krajowych planach przedłożonych ONZ, a także wszystkie zapowiedzi ze szczytu klimatycznego, w terminie i w całości. Ale nawet w takim wypadku średnia temperatura w 2100 r. byłaby o 1,8 st. C wyższa niż przed początkiem epoki przemysłowej.

To najpoważniejsze dotychczas ostrzeżenie, że cele trwającej w Glasgow dwutygodniowej konferencji mogą nie zostać zrealizowane.

Porozumienie paryskie Adam Ziemienowicz/PAP

Jak wskazano, globalne emisje gazów cieplarnianych w 2030 r. nadal będą około dwa razy wyższe niż poziom potrzebny do utrzymania globalnego ocieplenia w granicach 1,5 st. C.

- Choć fala ogłoszonych celów zerowej emisji netto wydaje się być wspaniałą wiadomością, nie możemy usiąść z założonymi rękami i zrelaksować się. Wszystkie kraje muszą pilnie przyjrzeć się, co jeszcze mogą zrobić - powiedział profesor Niklas Hohne z NewClimate Institute w Kolonii, jednej z instytucji tworzących Climate Action Tracker.

Konsekwencje zmian klimatycznych w Europie PAP

W analizie zwrócono uwagę, że większość obietnic złożonych na COP26 dotyczy osiągnięcia zerowej emisji netto w długim terminie, np. Stany Zjednoczone zapowiedziały, że zrealizują ten cel w 2050 r., Chiny w 2060 r., a Indie w 2070 r.

Jednak zgodnie z tempem, w jakim postępują globalne zmiany klimatyczne, już w 2030 r. świat zbliży się do ocieplenia o 1,5 st. C, dlatego liczą się krótkoterminowe cele redukcji emisji, a te do tej pory przedstawiło niewiele krajów - podkreślono w analizie.

Globalne ocieplenie Adam Ziemienowicz/PAP

"Poważna luka wiarygodności"

- Zdecydowana większość działań i celów na 2030 r. jest niezgodna z celami zerowymi netto: istnieje prawie jeden stopień Celsjusza luki między obecną polityką rządów a ich celami zerowej emisji netto - powiedział Bill Hare, szef berlińskiej firmy Climate Analytics, która współtworzy analizę Climate Action Tracker.

- To bardzo dobrze, że przywódcy twierdzą, iż mają cel zero netto, ale jeśli nie mają planów, jak go osiągnąć, a ich cele na 2030 rok są tak niskie, jak to jest w wielu przypadkach, to szczerze mówiąc, te cele zerowej emisji netto są tylko pustosłowiem, a nie prawdziwymi działaniami na rzecz klimatu. W Glasgow jest poważna luka wiarygodności - dodał.

Cele neutralności klimatycznej Maciej Zieliński/PAP

Autor:ps

Źródło: PAP