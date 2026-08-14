Świat Chorwacja. Kolejny pożar. "Kłęby dymu były ogromne, nad nami latały samoloty" Damian Dziugieł |

Chorwacja. Pożar niedaleko Omisza, ewakuacja turystów Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Magdalena

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Chorwacja zmaga się z pożarami. Najtrudniejsza sytuacja panuje na południu kraju w okolicach miasta Omisz. W wyniku szalejącego żywiołu 40 osób zostało rannych, byli wśród nich także Polacy.

Kolejny pożar w Chorwacji. Relacja Polki

Ogień pojawił się w też w innym miejscu kraju, a dokładniej w rejonie półwyspu Peljeszac, w okolicach miejscowości Kuna Peljeszka i kierował się w stronę miejscowości Potomje. Pożar wybuchł w piątek rano. Jak piszą lokalne media, żywioł zbliżył się do domów na odległość około 200 metrów, a na jednym z cmentarzy spłonął kościół.

- Sytuacja jest bardzo poważna. Silny wiatr roznieca płomienie, blisko są domy - mówił Stjepan Simowicz ze straży pożarnej w żupanii dubrownicko-neretwiańskiej.

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Do Kontaktu24 zgłosiła się pani Magdalena, która wraz z rodziną wraca obecnie z Chorwacji do Polski. Opowiedziała, jak wyglądała sytuacja na półwyspie w rejonie Potomji.

Pożary w Chorwacji. Polka opowiada o aktualnej sytuacji Źródło: TVN24 BiS/Reuters

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- Chcieliśmy wyjechać około godziny ósmej lub dziewiątej, ale wszystko było zablokowane. Pożar pojawił się między Potomją a Kuną. Przez kilka godzin szukaliśmy informacji o sytuacji i możliwościach wyjazdu. Właścicielka pensjonatu zaproponowała, żebyśmy poczekali. Sprawdzaliśmy mapy i lokalne strony internetowe, szukaliśmy różnych rozwiązań, ale byliśmy po prostu uziemieni - przekazała.

Pożar na półwyspie Pelješac, Chorwacja Pożar na półwyspie Pelješac, Chorwacja Źródło: Kontakt24 / Magdalena Pożar na półwyspie Pelješac, Chorwacja Źródło: Kontakt24 / Magdalena Pożar na półwyspie Pelješac, Chorwacja Źródło: Kontakt24 / Magdalena

Pożar utrudnił powrót

Sytuacja zaczęła się zmieniać około południa. - Zauważyliśmy, że droga zaczyna być przejezdna, więc ruszyliśmy. Uruchomiono również połączenia promowe - mówiła pani Magdalena. - Widzieliśmy, jak pali się spory obszar od strony autostrady. Kłęby dymu były ogromne. Nad nami latały samoloty gaśnicze, które zrzucały wodę na pożary. Widzieliśmy też kolumnę około 15 samochodów straży pożarnej - skomentowała.

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Rodzina około południa zdołała przejechać przez zagrożony odcinek. - Droga jest już przejezdna. Jesteśmy obecnie w okolicach Zadaru i można spokojnie jechać - dodała.