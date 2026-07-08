Świat Chiny. Tornado porwało mężczyznę z mieszkania Matylda Dziechcińska |

Tornado barrels through China Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Co najmniej 11 osób zginęło, a ponad 331 zostało rannych, gdy tornado uderzyło w Hubei w poniedziałek. Żywioł niszczył domy, przewracał duże samochody i uszkadzał pola uprawne - podała chińska agencja informacyjna Xinhua.

Tornado porwało 30-latka z jego mieszkania wraz z meblami

Jednym z miejsc najbardziej dotkniętych katastrofą było miasto Huanggang w prowincji Hubei, gdzie 30-letni mężczyzna o nazwisku Zhang został porwany przez tornado. Wichura wyrwała w całości jedno z okien w jego mieszkaniu i porwała go wraz z sofą, szafkami i stołem. Zhanga znaleziono nieprzytomnego w pasie zieleni pod blokiem, mężczyzna dotychczas nie odzyskał przytomności. W momencie zdarzenia w innej części mieszkania przebywały jego żona i roczne dziecko, którym nic się nie stało.

- Nigdy nie spodziewałam się, że coś takiego się wydarzy - powiedziała żona Zhanga w rozmowie z reporterami gazety "Xiaoxiang Morning Post". Małżeństwo wprowadziło się sześć miesięcy temu, a kilka dni przed zdarzeniem, gdy pogoda zaczęła się znacznie pogarszać, woda dostała się już do okien. - Okna zostały wtedy uszkodzone, ale nie tak mocno jak w poniedziałek - dodała.

Obecnie Zhang nadal przebywa w szpitalu w stanie śpiączki. - Mój mąż ma zaledwie 30 lat, jest jeszcze bardzo młody. Najważniejsze jest teraz uratowanie mu życia - powiedziała.

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Służby podczas akcji ratunkowych w Huanggang w prowincji Hubei Źródło zdjęcia: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Najbardziej niszczycielskie tornada od lat

Tornado w Hubei, które przyniosło wiatr sięgający 150 kilometrów na godzinę, miało szereg poważnych skutków. Zniszczyło blisko pięć tysięcy domów, zrywało dachy z budynków i niszczyło infrastrukturę. W Huanggang wiatr wiał z taką siłą, że przemieszczał małe samochody ciężarowe o nawet 30 metrów. Specjalista od burz Eric Wang cytowany przez agencję prasową UPI ocenił, że poniedziałkowe tornada były najbardziej niszczycielskie od 2016 roku, kiedy w mieście Yancheng na wschodzie kraju zginęło 98 osób.

Chiny co roku zmagają się latem z klęskami żywiołowymi, które generują miliardowe straty gospodarcze i zagrażają ludności. Naukowcy przypominają, że z powodu globalnego ocieplenia intensywność oraz częstotliwość ekstremalnych zjawisk pogodowych będzie stale rosnąć.