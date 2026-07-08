Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Chiny. Tornado porwało mężczyznę z mieszkania

|
Tornado w mieście Ezhou, Chiny
Tornado barrels through China
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
Tornado uderzyło w poniedziałek w chińską prowincję Hubei. Żywioł był tak silny, że wyssał 30-letniego mężczyznę razem z meblami z mieszkania na dwunastym piętrze. Trąba powietrzna zniszczyła wiele budynków w całej prowincji.

Co najmniej 11 osób zginęło, a ponad 331 zostało rannych, gdy tornado uderzyło w Hubei w poniedziałek. Żywioł niszczył domy, przewracał duże samochody i uszkadzał pola uprawne - podała chińska agencja informacyjna Xinhua.

Tornado porwało 30-latka z jego mieszkania wraz z meblami

Jednym z miejsc najbardziej dotkniętych katastrofą było miasto Huanggang w prowincji Hubei, gdzie 30-letni mężczyzna o nazwisku Zhang został porwany przez tornado. Wichura wyrwała w całości jedno z okien w jego mieszkaniu i porwała go wraz z sofą, szafkami i stołem. Zhanga znaleziono nieprzytomnego w pasie zieleni pod blokiem, mężczyzna dotychczas nie odzyskał przytomności. W momencie zdarzenia w innej części mieszkania przebywały jego żona i roczne dziecko, którym nic się nie stało.

- Nigdy nie spodziewałam się, że coś takiego się wydarzy - powiedziała żona Zhanga w rozmowie z reporterami gazety "Xiaoxiang Morning Post". Małżeństwo wprowadziło się sześć miesięcy temu, a kilka dni przed zdarzeniem, gdy pogoda zaczęła się znacznie pogarszać, woda dostała się już do okien. - Okna zostały wtedy uszkodzone, ale nie tak mocno jak w poniedziałek - dodała.

Obecnie Zhang nadal przebywa w szpitalu w stanie śpiączki. - Mój mąż ma zaledwie 30 lat, jest jeszcze bardzo młody. Najważniejsze jest teraz uratowanie mu życia - powiedziała.

CZYTAJ TEŻ: Po burzy tropikalnej pękł zbiornik retencyjny

Służby podczas akcji ratunkowych w Huanggang w prowincji Hubei
Służby podczas akcji ratunkowych w Huanggang w prowincji Hubei
Źródło zdjęcia: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Najbardziej niszczycielskie tornada od lat

Tornado w Hubei, które przyniosło wiatr sięgający 150 kilometrów na godzinę, miało szereg poważnych skutków. Zniszczyło blisko pięć tysięcy domów, zrywało dachy z budynków i niszczyło infrastrukturę. W Huanggang wiatr wiał z taką siłą, że przemieszczał małe samochody ciężarowe o nawet 30 metrów. Specjalista od burz Eric Wang cytowany przez agencję prasową UPI ocenił, że poniedziałkowe tornada były najbardziej niszczycielskie od 2016 roku, kiedy w mieście Yancheng na wschodzie kraju zginęło 98 osób.

Chiny co roku zmagają się latem z klęskami żywiołowymi, które generują miliardowe straty gospodarcze i zagrażają ludności. Naukowcy przypominają, że z powodu globalnego ocieplenia intensywność oraz częstotliwość ekstremalnych zjawisk pogodowych będzie stale rosnąć.

ZOBACZ TAKŻE:
29 min
janusz kowalski i grzegorz lakomski
Biuro widmo za 300 tysięcy. "Tam nikogo nigdy nie ma"
Czarno na białym
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
30 min
pc
Wydanie z 8.07.2026
TVN24
Źródło: PAP, Xiaoxiang Morning Post, CNN, The Guardian
Tagi:
Chinytornado
Matylda Dziechcińska
Matylda Dziechcińska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Pożar w departamencie Drome we Francji wymusił ewakuację letnich obozów
Pożar odciął od świata tysiące turystów
Świat
Akcje ratownicze i wolontariusze, La Guaira, Wenezuela
Trzęsienie ziemi w Wenezueli. Nie żyje już ponad 3,6 tysiąca osób
Świat
Zniszczenia na terenie obozu harcerskiego na Warmii i Mazurach
Ewakuacja kolejnych obozów. W jednym z nich wiatr zniszczył namioty
Polska
Deszcz, lato, jagody, borówki, pogoda, opady
Znów będziemy mieć największą ujemną anomalię temperatury
Klatka kluczowa-547138
"Zbudowaliśmy tutaj taką fortecę". Krynica Morska kontra sztorm
Polska
Ochłodzenie o prawie 40 stopni Celsjusza
Ochłodzenie o 40 stopni. "Dla mnie to jest szokujące"
Polska
Silny wiatr, deszcz
Tu nadal silnie wieje. IMGW ostrzega także przed burzami
Polska
Wzburzone Morze Bałtyckie
"Ewenement" nad Bałtykiem. Morze pożera plaże
Polska
Krynica Morska
Wiatr zrywał sygnał. "Niełatwe warunki" relacji na żywo
Polska
Piorun, burza
Gdzie jest burza? Wyładowania pod wieczór
Polska
Konar spadł tuż przed maską auta w Kołobrzegu
Konar spadł tuż przed maską auta. Nagranie
Polska
Zniszczenia po trzęsieniu w mieście Catia La Mar w Wenezueli
"Zrobiliśmy wszystko, by przynajmniej móc płakać"
Świat
Wrocław Pełen Smaków
Kulinarne oblicze Dolnego Śląska. Jak wyglądał Wrocław Pełen Smaków?
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Wiatr, połamane gałęzie
Jesteś stąd? "Unikaj otwartych przestrzeni"
Polska
Zniszczenia w Chinach
Zabójcze załamanie pogody. Na horyzoncie kolejne
Świat
Jelonek rogacz (lucanus cervus)
Zagrożone chrząszcze zniknęły po upałach. "Kilka razy szukaliśmy"
Świat
Wietrzna noc
Idą wichury. Tu ma wiać najsilniej
Po ulewach w Chinach zawaliła się ściana zbiornika retencyjnego
Uszkodzony zbiornik, dwie ofiary. Burza tropikalna zbiera żniwo
Świat
Tajemnicze kule na australijskiej plaży
Tajemnicze kule na plaży. Skąd się tam wzięły
Ciekawostki
Akcja ratunkowa na ścianie Batyżowieckiego Szczytu
Wybrali się w góry, zastała ich noc. Polacy utknęli w Tatrach
Świat
W południowo-zachodniej Francji szaleją pożary lasów
Płoną tysiące hektarów lasu. "Jakby spadła bomba atomowa"
Świat
Deszcz, ulewy
Nawet 100 kilometrów na godzinę. Taką pogodę szykuje Bernadette
Kamo'oalewa widoczna z sondy Tianwen-2
"Pytania do Niebios" dotarły do quasi-księżyca Ziemi
Ciekawostki
Przestraszony jelonek uwięziony na dachu
Jelonek utknął na dachu
Świat
Supertajfun Bavi w podczerwieni
Oko cyklonu nad wyspą. Może być "niezdatna do zamieszkania przez wiele tygodni"
Świat
Co się stanie w środę
Czeka nas wichura i jedna z największych anomalii temperatury
Polska
Potworny upał w USA
Upały zabiły 25 osób, teraz nadchodzą niszczycielskie burze
Świat
Akcja gaśnicza w departamencie Pireneje Wschodnie
Ewakuowano ponad 10 tysięcy ludzi. Wiatr podsyca płomienie
Świat
Burza, ulewa
Gdzie jest burza? Tu pod wieczór wciąż grzmi
Polska
Kłęby dymu z pożaru w Oreokastro pod Salonikami
Dym spowił miasto. Może zawierać szkodliwe związki
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom