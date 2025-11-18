Park Narodowy Torres del Paine w południowej Patagonii w Chile Źródło: Reuters

Śnieżyca uderzyła w Park Narodowy Torres del Paine położony w południowej Patagonii, w Chile. Burmistrzyni regionu Anahi Cardenas poinformowała o śmierci pięciu osób. Zginęło dwóch obywateli Meksyku. Ponadto życie straciły dwie osoby z Niemiec i jedna z Wielkiej Brytanii. Turyści zgubili się w pobliżu obozowiska Los Perros.

Warunki pogodowe znacząco utrudniają akcję ratunkową

Jak podał lokalny nadawca T13, jedną z ofiar była kobieta, która zmarła zaraz po ewakuacji z parku. Guillermo Ruiz, delegat prezydenta Chile w południowej prowincji Ultima Esperanza, poinformował w rozmowie z T13, że służby ratunkowe wciąż poszukują dwóch zaginionych osób. Akcję ratunkową utrudniają warunki pogodowe.

W czasie burzy wiatr wiał z prędkością ponad 193 kilometrów na godzinę, co odpowiada sile huraganu trzeciej kategorii w pięciostopniowej, rosnącej skali Saffira-Simpsona.

Park Narodowy Torres del Paine, słynący z charakterystycznych szczytów górskich i subpolarnych lasów, zajmuje powierzchnię około 1810 kilometrów kwadratowych i co roku przyciąga setki tysięcy turystów z całego świata.