Świat Cała Kalifornia drży przed El Nino. Ogłoszono stan wyjątkowy Damian Dziugieł |

W Kalifornii ogłoszono stan wyjątkowy Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: Abaca/PAP/EPA

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W poniedziałek gubernator Gavin Newsom ogłosił stan wyjątkowy w całej Kalifornii. Decyzja zapadła w związku prognozami na zbliżającą się jesień i zimę. Wynika z nich, że nasilające się zjawisko El Nino może spowodować kilka silnych burz, które mogą uderzyć w stan.

Burzom towarzyszyć mają ulewy, silny wiatr, opady śniegu w górach oraz wysokie fale. Mogą one doprowadzić do powodzi, osunięć ziemi, lawin błotnych, zniszczeń na wybrzeżu oraz przerw w dostawach energii elektrycznej. Władze dodały, że ogłoszenie stanu wyjątkowego pomoże w zarządzaniu zasobami i działaniami na wypadek niszczycielskiego załamania pogody.

>>> CZYTAJ TEŻ: "Z pewnością będzie to najsilniejsze El Nino w historii"

"Kalifornia jest najsilniejsza, gdy dbamy o siebie nawzajem" - podkreślił Newsom w oświadczeniu ogłaszającym stan wyjątkowy, cytowanym przez gazetę "Los Angeles Times". - Przygotowujemy się na El Nino z wyprzedzeniem, ponieważ każdy mieszkaniec zasługuje na bezpieczeństwo we własnym domu, utrzymanie więzi ze swoją społecznością oraz ochronę w obliczu trudnych warunków pogodowych - dodał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Cisza na Atlantyku. Ten rok może być rekordowy

Może być silniejsze niż kiedykolwiek

Według prognoz istnieje 75-procentowe prawdopodobieństwo, że tegoroczne El Nino będzie najsilniejsze od 1950 roku, czyli od czasu, kiedy prowadzi się jego obserwacje. Chociaż zjawisko nie zawsze skutkuje tym, że burze są wyjątkowo aktywne zimą, eksperci twierdzą, że jest to wyraźna zapowiedź, iż na zachodnim wybrzeżu może dojść do niebezpiecznych ulew. Najnowsze badania wskazują, że zmiany klimatu spowodowane przez człowieka mogą sprawiać, że El Nino staje się jeszcze bardziej ekstremalne.

Już jest niebezpiecznie

Pogoda już we wrześniu poczyniła w Kalifornii duże szkody. Oprócz ogłoszenia stanu wyjątkowego w całym stanie, gubernator ogłosił także stany wyjątkowe na lokalnym szczeblu - w hrabstwach Santa Barbara, Kern, Humboldt, Mendocino i Glenn, a stało się to w związku ze skutkami niedawnych burz.

Dowiedz się więcej: Przed domem Nicolasa Cage'a otworzyła się wielka dziura w ziemi

W mieście Long Beach fale przebiły się przez kluczowy falochron, powodując powódź i znaczne zniszczenia mienia prywatnego i publicznego.

"Spodziewamy się, że będzie to jeden z najgorszych sezonów, jakich doświadczyliśmy w ostatnich latach" - przekazał w oświadczeniu Tom Modica z władz miasta Long Beach.

Skutki El Nino na świecie Źródło zdjęcia: WMO