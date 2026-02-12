Załamanie pogody w Hiszpanii. Potężne porywy wiatru i poważnie ranni

W czwartek wiele regionów Hiszpanii zostało objętych alarmami pogodowymi z powodu burzy Nils przechodzącej nad Półwyspem Iberyjskim. Żywioł - niosący ulewne opady deszczu i wichury - doprowadził do wstrzymania części lotów oraz odwołania lekcji w szkołach. Władze Katalonii poinformowały, że trzy osoby zostały poważnie ranne.
Odwołane zajęcia w Hiszpanii
Jak podała agencja informacyjna Reuters, w czwartek na północnym wschodzie Hiszpanii porywy wiatru sięgały 105 km/h (na Majorce nawet 150 km/h). W związku z wichurami regionalny rząd Katalonii podjął decyzję o zawieszeniu czwartkowych zajęć szkolnych, uniwersyteckich i sportowych. Silne podmuchy powalały drzewa i latarnie, poważnie raniąc trzy osoby. Na telefony komórkowe mieszkańców rozesłano ostrzeżenia. Katalońskie władze wezwały również do unikania niepotrzebnych podróży. Na lotnisku El Prat odwołano ponad 100 lotów (odlotów i przylotów).
Trudne warunki wystąpiły także w innych rejonach Hiszpanii. W A Coruni wiatr uszkodził dach miejskiej pływalni. Agencja meteorologiczna AEMET wydała alerty, które objęły między innymi Galicję, Kraj Basków, czy Almerię. W niektórych miejscach obowiązywały najwyższe ostrzeżenia przed wysokimi falami, sięgającymi nawet 10 metrów.
Jak wyliczył dziennik "El Pais", Nils jest już ósmą burzą w tym roku, a tegoroczny styczeń był najbardziej deszczowy od 25 lat. Według prognoz ulewy mają utrzymywać się do soboty. Dopiero niedziela ma przynieść spokojną, słoneczną aurę.
Autorka/Autor: Franciszek Wajdzik
Źródło: El Diario, AEMET, Reuters, PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Cati Cladera