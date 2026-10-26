Świat Burza szalała od Szkocji po Bałtyk. Nie żyją dwie osoby Oprac. Agnieszka Stradecka |

Burza Boelo przyniosła wysokie fale w angielskim Maryport Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Astrid Dalum

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Burza Boelo, nosząca także nazwę Manja, w niedzielę objęła swoim zasięgiem ogromną część Europy. Ostrzeżenia przed deszczem i silnym wiatrem były w mocy od Wysp Brytyjskich po wybrzeża Bałtyku. W Polsce szczególnie silnie wiało na Wybrzeżu, ale sporo pracy mieli także strażacy z południa kraju.

Wielka Brytania. Zginęły dwie osoby

Przez większość dnia silny wiatr zagrażał mieszkańcom Wysp Brytyjskich. Stacja BBC podała, że burza przyczyniła się do śmierci dwóch osób. W okolicach miasta Castle Douglas w Szkocji wiatr przewrócił drzewo, które upadło na 60-letniego mężczyznę. Do śmiertelnego wypadku doszło także w Londynie, gdzie drzewo przygniotło samochód. Kierowca zmarł na miejscu.

Lokalne media informowały także o innych groźnych wypadkach. W londyńskiej dzielnicy Streatham wiatr powalił rusztowanie, które przygniotło dwie osoby. Poszkodowani trafili do szpitala. Dwie kobiety zostały ranne, gdy w miejscowości Aberfeldy w Szkocji przewróciło się na nie drzewo. Silny wiatr spowodował także przerwy w dostawach prądu - w niedzielę wieczorem nie miało go ponad 90 tysięcy gospodarstw domowych.

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Burza spowodowała utrudnienia na szkockich lotniskach. Problemy dotknęły portów lotniczych w Glasgow, Edynburgu, Inverness i Aberdeen. Lotnisko w Edynburgu, gdzie odwołano 81 lotów, poinformowało, że od momentu ogłoszenia ostrzeżeń pogodowych 11 lotów zostało przekierowanych na inne lotniska, niekiedy dość odległe. Lot z Faro w Portugalii ostatecznie wylądował w norweskim Oslo.

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Odwołane loty i chaos na kolei

Boelo spowodował spore utrudnienia także w kontynentalnej Europie. Niemiecka telewizja NDR podała, że w nocy z niedzieli na poniedziałek w niektórych miastach doszło do podtopień. Woda zalała wybrzeża miast Cuxhaven i Wilhelmshaven. Utrudnienia wystąpiły także w Hamburgu w okolicach słynnego targu rybnego - straż pożarna musiała odholować stamtąd kilka samochodów, które porwała wezbrana woda.

Problemy sprawiał także silny wiatr. W okolicach Stade w Dolnej Saksonii pociąg podmiejski najechał na powalone na tory drzewo. Nikt nie został ranny, ale 155 pasażerów musiało czekać około dwóch godzin, by kontynuować podróż. Ponadto w niedzielne popołudnie na Zatoce Kilońskiej na Bałtyku wywrócił się statek. Służby podjęły z morza jedną osobę.

Wysokie fale zanotowano także w wielu innych miejscowościach wzdłuż wybrzeża Morza Północnego, na przykład duńskim Hvide Sande. Poważne utrudnienia zanotowano na lotnisku Schiphol w Amsterdamie. Jak poinformował rzecznik portu w rozmowie z niderlandzką agencją prasową ANP, dziesiątki lotów zostały odwołane lub opóźnione.

Zalane ulice miasteczka Hvide Sande w Danii Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Astrid Dalum

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