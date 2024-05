Ofiary śmiertelne i zaginieni po ulewach. Deszcz tak szybko nie odpuści

Kataklizm dotknął łącznie 77 miast w stanie Rio Grande do Sul. Na zdjęciach i nagraniach opublikowanych w mediach społecznościowych widać wezbrane strumienie zalewające budynki i niszczące drogi. Siedem osób zginęło, a 18 uznaje się za zaginione - podała we środę telewizja SBT.

W prognozach kolejne opady

Wylewające rzeki zmusiły mieszkańców miast Montenegro i Sao Sebastiao do Cai do opuszczenia swoich domów. Według Obrony Cywilnej, w ciągu ostatnich trzech dni opady deszczu w niektórych miejscach przekroczyły 300 litrów wody na metr kwadratowy, a w innych obszarach do piątku spodziewane są dodatkowe opady do 400 l/mkw.