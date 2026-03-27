Atak zimy we Włoszech. Ponad 100 aut utknęło

Akcja ratunkowa po śnieżycy we włoskiej Emilii-Romanii Źródło: ENEX

W czwartek nad południem Europy przeszła burza Deborah, przynosząc ze sobą silne podmuchy wiatru. W wyżej położonych regionach doszły do tego także opady śniegu. Obficie dosypało w Emilii-Romanii na północy Włoch - w okolicach Modeny pokrywa śnieżna sięgnęła nawet 50 centymetrów.

Śnieżyca uwięziła ponad 100 pojazdów

Śnieżyce całkowicie sparaliżowały drogę E45 na odcinku między miastami Forli a Cesena. Zaspy tworzyły się tak szybko, że grzęzły w nich pojazdy. Na miejsce wezwano policję i straż pożarną. Jak podały służby w mediach społecznościowych, do czwartkowego wieczora udało się ewakuować pasażerów ponad 100 samochodów, które były zagrzebane się w śniegu.

W Bolonii, stolicy regionu, również doszło do utrudnień. W czwartek rano niektóre drogi były nieprzejezdne bez opon zimowych lub łańcuchów na koła. Strażacy usuwali również połamane przez silny wiatr drzewa. W okolicach Rawenny doszło do uszkodzenia trakcji kolejowej, co utrudniło kursowanie pociągów regionalnych.

Trudne warunki panowały nie tylko w Emilii-Romanii. Jak podał portal Rai News, w Toskanii w okolicach sanktuarium w La Verna w śniegu utknął autokar z kilkudziesięcioma pielgrzymami. Były to głównie osoby starsze, w tym kilka z problemami z poruszaniem się. Na miejsce wezwano oddział żandarmerii wojskowej, który pomógł uwięzionym osobom.

#Maltempo, conclusi stanotte i soccorsi sulla E45 per evacuare gli occupanti di oltre 100 veicoli rimasti bloccati tra Forlì e Cesena per le intense nevicate. Intervento congiunto #vigilidelfuoco, @_Carabinieri_ , @poliziadistato, @StradeAnas [#27marzo 7:30] https://t.co/lujrcAxLCN pic.twitter.com/sqaIbajtY8 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) March 27, 2026 Rozwiń

