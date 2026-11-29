Świat Atak zimy w Rumunii. Wiatr powalał drzewa na auta Krzysztof Posytek |

Zimowa pogoda dotarła do Rumunii Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: ENEX

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Pierwszy śnieg i od razu śnieżyca - tak zimowa aura przywitała w sobotę mieszkańców Bukaresztu, stolicy Rumunii. Telewizja PRO TV poinformowała, że władze przygotowały ponad 400 maszyn do odśnieżania. Pierwszeństwo miało dotyczyć tras, którymi poruszają się autobusy i tramwaje oraz ulice w pobliżu szpitali.

Atak zimy w Rumunii

Pomimo że tego dnia termometry pokazywały dodatnie wartości, ze względu na silny wiatr, sięgający w porywach do 60 kilometrów na godzinę, temperatura odczuwalna była jednak znacznie niższa. W dzień wynosiła -10 stopni Celsjusza, a w nocy - nawet -18 stopni.

Wiatr powalał drzewa na drogi i auta. Władze ostrzegały mieszkańców, by nie szukali schronienia w pobliżu drzew, słupów energetycznych, billboardów i placów budowy oraz unikali pracy na wysokości na zewnątrz.

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Atak zimy w Rumunii Źródło zdjęcia: ENEX

10 cm śniegu w górach

Śnieg padał nie tylko w Bukareszcie. W górach Bucegi, na trasie prowadzącej do pomnika przyrody Babele, kilku turystów potrzebowało pomocy żandarmów. W mieście Gałacz we wschodniej części kraju wielu kierowców zastało swoje auta przysypane cienką warstwą śniegu.

- Dobrze, że pada śnieg, w końcu to zima. Chcemy przecież, żeby padał śnieg, prawda? - powiedział jeden z kierowców. - (Śnieg) nie zamarzł, nie stwardniał, a my staramy się zdobyć doświadczenie na całą zimę, bo mówią, że ma być mroźna - skomentował inny mężczyzna.

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Najwięcej śniegu spadło na dużych wysokościach. Jak przekazała stacja, w Górach Fogaraskich, na wysokości 1500 metrów nad poziomem morza, pokrywa śnieżna osiągnęła 10 centymetrów. Ze względu na gęstą mgłę widzialność spadła miejscami do zaledwie 50 metrów, więc kierowcy musieli zachować szczególną ostrożność.

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