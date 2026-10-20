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Atak rekina w RPA. Nie żyje 65-latka

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Plaża w mieście KuGompo w Republice Południowej Afryki
Nurek został zaatakowany przez rekina
Źródło wideo: @henry_gibbs, CNN
Źródło zdj. gł.: Dusty Siwa/Shutterstock
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U wybrzeży Republiki Południowej Afryki (RPA) rekin zaatakował kobietę. Poszkodowana zmarła w wyniku odniesionych obrażeń. Władze zamknęły plaże i ostrzegły mieszkańców przed wchodzeniem do wody.

Do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 8 czasu lokalnego w mieście KuGompo na południowo-wschodnim wybrzeżu RPA. W wodzie przebywała wówczas grupa osób. W pewnym momencie ktoś z pływających zobaczył płetwę i ogon rekina. Zwierzę zaatakowało 65-letnią kobietę, która doznała rozległych obrażeń prawej ręki i nogi.

Rekin zaatakował kobietę. Władze zamknęły plaże

- Byliśmy w wodzie i pływaliśmy. Mieliśmy na nogach magnetyczne opaski odstraszające rekiny. Ona (ofiara śmiertelna - red.) również ją miała - powiedział portalowi News24 Mike Loewe, jeden z pływających. Gdy 65-latka krzyknęła, jeden z członków grupy zorientował się, że została zaatakowana przez rekina. - Zabraliśmy ją na brzeg. Próbowaliśmy ją reanimować, ale zmarła - dodał Loewe. Zgon potwierdzili też medycy, którzy zostali wezwani na miejsce.

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W związku z atakiem władze KuGompo poinformowały o zamknięciu dwóch plaż do odwołania oraz wydały ostrzeżenia dla innych plaż w okolicy. Ponadto wezwały mieszkańców i turystów do zachowania szczególnej ostrożności oraz przestrzegania poleceń służb.

Plaża w mieście KuGompo w Republice Południowej Afryki
Plaża w mieście KuGompo w Republice Południowej Afryki
Źródło zdjęcia: Dusty Siwa/Shutterstock

To ludzie są większym zagrożeniem dla rekinów

Rekiny występują w morzach i oceanach w wielu miejscach na świecie, również w pobliżu wielu popularnych plaż. Biorąc pod uwagę powszechność tych zwierząt oraz liczbę osób korzystających z kąpielisk, ich ataki na ludzi są niezwykle rzadkie. Rekiny żywią się głównie innymi rybami, a zdecydowana większość spośród kilkuset gatunków rekinów nie stanowi dla nas zagrożenia.

Według prowadzonej przez Uniwersytet Florydy międzynarodowej bazy International Shark Attack File w 2025 roku na całym świecie odnotowano 65 niesprowokowanych pogryzień ludzi przez rekiny. Dziewięć z nich zakończyło się śmiercią ofiar.

Ludzie są dla rekinów znacznie większym zagrożeniem niż odwrotnie. Jak donosi badanie opublikowane w czasopiśmie "Science" w 2024 r., wskutek połowów rocznie ginie około 80 milionów tych zwierząt, w tym około 25 mln osobników należących do gatunków zagrożonych wyginięciem.

Źródło: PAP, News24
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Tagi:
RPArekinyzwierzęta
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