Tutaj drogi mogą być śliskie. Prognoza ostrzeżeń IMGW
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) prognozuje wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali. Zagrożenie może stanowić oblodzenie dróg.
Prognoza ostrzeżeń na piątek - oblodzenie
IMGW planuje wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia dla południowo-wschodnich oraz południowych, przygranicznych powiatów województwa dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.
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Prognoza ostrzeżeń na sobotę - oblodzenie
W sobotę synoptycy IMGW spodziewają się podobnych zagrożeń. Ostrzeżenia pierwszego stopnia mogą zostać wydane w południowych powiatach województwa śląskiego i podkarpackiego. Tych samych alertów można spodziewać się w znacznej części południowego województwa małopolskiego.
Prognoza ostrzeżeń na poniedziałek - oblodzenie
Synoptycy IMGW podejrzewają, że niedziela zakończy tydzień dość spokojnie i nie planują wydać żadnych alertów na ten dzień. Ostrzeżeń będzie można się spodziewać dopiero w poniedziałek, kiedy to znowu może być niebezpiecznie na drogach za sprawą oblodzenia. W ten dzień alertem mogą zostać objęte województwa: opolskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, łódzkie, mazowieckie, lubelskie i podlaskie.
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Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest prognoza zagrożeń
Jak informuje IMGW, prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.