Prognoza Tutaj drogi mogą być śliskie. Prognoza ostrzeżeń IMGW Oprac. Matylda Dziechcińska |

Prognoza pogody na piątek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Bielecki

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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) prognozuje wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali. Zagrożenie może stanowić oblodzenie dróg.

Prognoza ostrzeżeń na piątek - oblodzenie

IMGW planuje wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia dla południowo-wschodnich oraz południowych, przygranicznych powiatów województwa dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Prognoza zagrożeń Źródło zdjęcia: IMGW

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Prognoza ostrzeżeń na sobotę - oblodzenie

W sobotę synoptycy IMGW spodziewają się podobnych zagrożeń. Ostrzeżenia pierwszego stopnia mogą zostać wydane w południowych powiatach województwa śląskiego i podkarpackiego. Tych samych alertów można spodziewać się w znacznej części południowego województwa małopolskiego.

Prognoza zagrożeń Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza ostrzeżeń na poniedziałek - oblodzenie

Synoptycy IMGW podejrzewają, że niedziela zakończy tydzień dość spokojnie i nie planują wydać żadnych alertów na ten dzień. Ostrzeżeń będzie można się spodziewać dopiero w poniedziałek, kiedy to znowu może być niebezpiecznie na drogach za sprawą oblodzenia. W ten dzień alertem mogą zostać objęte województwa: opolskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, łódzkie, mazowieckie, lubelskie i podlaskie.

Prognoza zagrożeń Źródło zdjęcia: IMGW

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Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Jak informuje IMGW, prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.