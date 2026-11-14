Prognoza Czeka nas przeplatanka frontów. Jaką pogodę nam przyniosą Arleta Unton-Pyziołek |

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło wideo: Ventusky Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Polska pozostaje pod wpływem wyżu Lennox, którego centrum przemieszcza się znad Rumunii w kierunku Krymu. W niedzielę ciśnienie zacznie jednak spadać, ponieważ od zachodu do naszego kraju zbliża się niż Sylvia. Jego centrum utrzyma się w rejonie Wysp Brytyjskich, ale ze względu na różnicę ciśnienia między wschodem a zachodem Polski wystąpi silniejszy wiatr, szczególnie w zachodnich regionach.

Zimne, ostre powietrze jest stopniowo wypierane od zachodu przez łagodniejsze masy z południowego zachodu. Zmiana ta znajdzie swoje odbicie na wysokości około 1,5 km nad Polską - wysoko w Karkonoszach mróz ustąpi miejsca temperaturze lekko na plusie.

Niedziela zapowiada się pogodnie - więcej chmur pojawi się tylko na północnym zachodzie. Termometry pokażą maksymalnie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na południowym zachodzie. Wiatr z południa będzie na ogół umiarkowany, okresami dość silny, a na zachodzie i północy w porywach osiągnie do 50-60 kilometrów na godzinę.

>>> CZYTAJ TEŻ: Biały piątek w Zakopanem. "To jest wymarzona pogoda"

Ciśnienie wyraźnie spadnie

W poniedziałek centrum niżu Sylvia znajdzie się bliżej Polski, nad południową Skandynawią. Ciśnienie atmosferyczne w naszym kraju wyraźnie spadnie, a od zachodu wkroczy front chłodny niosący chmury i deszcz. Jednocześnie od południa nasunie się zatoka związana z niżem śródziemnomorskim, która sprowadzi deszczowe chmury nad południowy wschód kraju. Podczas gdy na nizinach będzie padać deszcz, wysoko w górach ma sypać śnieg. W Sudetach rozpocznie się dłuższy okres występowania zjawisk fenowych - w szczytowych partiach porywy wiatru mogą sięgać 100 km/h.

Poniedziałek przyniesie pochmurną aurę z opadami deszczu do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Temperatura osiągnie maksymalnie od 6-7 st. C na Warmii i Podlasiu, przez 9 st. C w centrum kraju, do 10-11 st. C na zachodzie. Powieje umiarkowanie i dość silnie z południa, w porywach do 50-60 km/h.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky

Zaznaczy się potężny niż

We wtorek Europę obejmie potężny, atlantycki układ niżowy Talia, a Polska znajdzie się w zasięgu jego frontu ciepłego. Od południowego zachodu nasunie się kolejna rozległa strefa chmur z opadami deszczu, za którą napływać będzie ciepłe powietrze. W górach spodziewane są opady mieszane.

We wtorek będzie pochmurnie z opadami deszczu do 5-10 l/mkw. przemieszczającymi się od zachodu w głąb kraju, przechodzącymi na północnym wschodzie w deszcz ze śniegiem. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od 5 st. C na Podlasiu, przez 7 st. C w regionach centralnych, do 9 st. C na południowym zachodzie. Wiatr z południa i zachodu będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający do 60-80 km/h, a na przedgórzach - do 90 km/h.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Co szykuje dla nas zima? Prognoza długoterminowa IMGW

Zwiastun przedzimia

W środę front chłodny związany z niżem Talia przemieści się nad naszym krajem, niosąc kolejną porcję opadów. Polska pozostanie jeszcze w strumieniu łagodnego powietrza polarnego, ale w czwartek sięgnie do nas zatoka chłodu znad północnego Atlantyku, która przyniesie przemieszczającą się z zachodu następną strefę opadów deszczu. Temperatura spadnie i zaczniemy wkraczać w chłodniejszą trzecią dekadę listopada, z oznakami typowego przedzimia.

W środę spodziewana jest pochmurna aura z przejaśnieniami, szczególnie na południu. Wystąpią przelotne opady deszczu do 5-10 l/mkw. Temperatura osiągnie maksymalnie od 7 st. C na Podlasiu, przez 10 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Śląsku. Powieje umiarkowanie i dość silnie z południowego zachodu, w porywach do 60-80 km/h.

W czwartek spodziewana jest pochmurna pogoda. Z jednej strony wystąpią przejaśnienia, z drugiej - przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6 st. C na Podlasiu, przez 9 st. C w centrum kraju, do 10-11 st. C na południu. Wiatr z zachodu będzie umiarkowany i dość silny, w porywach sięgający 60-80 km/h, szczególnie na wschodzie.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky