Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Ostrzeżenia IMGW. Siarczysty mróz nadal trzyma

Mróz
Prognoza pogody na poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda w Polsce. IMGW wydał ostrzeżenia przed silnym mrozem. Miejscami niebezpiecznie zimno może być aż do wtorku. Sprawdź, gdzie obowiązują alarmy.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny mróz

Ostrzeżenia przed silnym mrozem wydano w województwach:

  • warmińsko-mazurskim;
  • podlaskim;
  • pomorskim;
  • mazowieckim;
  • kujawsko-pomorskim, poza powiatami na południowym zachodzie regionu;
  • lubelskim, poza powiatami: kraśnickim, biłgorajskim, janowskim, zamojskim, Zamość, hrubieszowskim, tomaszowskim;
  • łódzkim, w powiatach: kutnowskim, łowickim, skierniewickim, Skierniewice, rawskim;
  • śląskim, w powiecie żywieckim;
  • małopolskim, w powiatach: suskim, nowotarskim i tatrzańskim.

Temperatura w nocy z 15 na 16 lutego wyniesie od -23/-19 stopni Celsjusza na krańcach północno-wschodnich do -16/-13 st. C na południu. W nocy z 16 na 17 lutego temperatura w północno-wschodniej Polsce spadnie do -17/-14 st. C.

W większości regionów alarmy wygasną w poniedziałek o godzinie 9. Jedynie na krańcach północno-wschodnich będą ważne do godziny 9 we wtorek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Hipotermia
Hipotermia
Źródło: Maria Samczuk , Adam Ziemienowicz/PAP

Opracowała redakcja tvnmeteo.pl

Źródło: tvnmeteo.pl, IMGW

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz

Udostępnij:
Tagi:
deszczZimaIMGWŚnieg
Czytaj także:
Zima, śnieg, lód, morze
Mroźny i śnieżny początek tygodnia
Prognoza
Powódź na Garonnie w południowo-zachodniej Francji
Poziom wody wciąż wysoki. Do niektórych wsi można dotrzeć tylko łodzią
Świat
Śnieg w południowo-zachodniej Holandii
Duże europejskie lotnisko odwołało setki lotów. Przyczyną atak zimy
Świat
Noc, zima, śnieg, park
-22 stopnie. Gdzie nocą może być tak lodowato
Prognoza
Wisła zimą
Wisła przyciąga piękną zimą i dobrą kuchnią
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Powodzie na Wyspie Północnej w Nowej Zelandii
Tysiące bez prądu, odwołane loty. Wprowadzono stan wyjątkowy
Świat
Opady śniegu w stolicy (zdjęcia z 14 stycznia)
Nadciągają kolejne opady. Zobacz, gdzie sypnie śniegiem
Prognoza
Orla Perć
Odnaleziono ciało turysty, który zaginął na Orlej Perci
Polska
Pył znad Sahary sprawił, że powietrze w Jerozolimie było najbardziej zanieczyszczone na świecie
Wiatr nawiał piasek z Sahary. Jakość powietrza dramatycznie spadła
Smog
niedzwiedzie
Nietypowi goście przy karmniku o piątej rano. Zobacz nagranie
Polska
Lodołamacz utknął
"Orka" utknęła na ostrodze. "Tak czasami się dzieje"
Polska
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Co przyniesie koniec lutego
Prognoza
Widok z okna, Piotrowice (Małopolskie)
Krowiarki, Tuczempy, Cewice. Lista zimowych miejsc się nie kończy
Polska
Mróz
Odczuwalnie prawie -20 stopni. Tu było najzimniej
Polska
Śnieg, zima, śnieżyca, opady, intensywne
Tak będą wędrować opady śniegu. Mapy
Prognoza
Jezioro łabędzie, zima, śnieg
Dzień prawie tak mroźny jak noc. Miejscami dosypie śniegu
Prognoza
Opady śniegu nocą
Noc z ziąbem, śnieżycami i oblodzeniem. Tu trzeba uważać
Prognoza
Powódź w miejscowości Aiguillon we Francji
Pękł wał. Mieszkańcy nie chcą się ewakuować
Świat
Dzieci na sankach, zima, śnieg
13 stopni na minusie. Komu noc przyniesie taki mróz
Prognoza
Kolejne burze w Hiszpanii doprowadziły do powodzi
Wichury i wysokie ryzyko powodziowe w Hiszpanii
Świat
Wisła zimą
Wisła zimowym centrum kultury i wypoczynku
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Opady śniegu, zima, mróz
Zima nam nie odpuści. Prognoza pogody
Prognoza
Czeczewo - śnieg
"Ja mam 185 centymetrów i ta góra śniegu jest mojego wzrostu"
Polska
p
Groziła im wielka woda, odetchnęli z ulgą
Świat
Smog
Przyszła zima, jakiej dawno nie było. I maski opadły
Franciszek Wajdzik
Serce, śnieg, zima
Walentynki pod znakiem śniegu i chłodu
Prognoza
Skutki silnego wiatru w Katalonii
Silny wiatr zerwał fragment dachu. Nie żyje kobieta
Świat
Lawina, zagrożenie lawinowe, Alpy
Lawina porwała narciarzy. Troje nie przeżyło
Świat
śnieg, zima, noc
Nocą będzie prawie -10 stopni
Prognoza
Gerlach, Tatry Słowackie
Wypadek lawinowy w Tatrach. Nie żyje wspinacz
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom