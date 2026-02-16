Ostrzeżenia IMGW. Siarczysty mróz nadal trzyma

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny mróz
Ostrzeżenia przed silnym mrozem wydano w województwach:
- warmińsko-mazurskim;
- podlaskim;
- pomorskim;
- mazowieckim;
- kujawsko-pomorskim, poza powiatami na południowym zachodzie regionu;
- lubelskim, poza powiatami: kraśnickim, biłgorajskim, janowskim, zamojskim, Zamość, hrubieszowskim, tomaszowskim;
- łódzkim, w powiatach: kutnowskim, łowickim, skierniewickim, Skierniewice, rawskim;
- śląskim, w powiecie żywieckim;
- małopolskim, w powiatach: suskim, nowotarskim i tatrzańskim.
Temperatura w nocy z 15 na 16 lutego wyniesie od -23/-19 stopni Celsjusza na krańcach północno-wschodnich do -16/-13 st. C na południu. W nocy z 16 na 17 lutego temperatura w północno-wschodniej Polsce spadnie do -17/-14 st. C.
W większości regionów alarmy wygasną w poniedziałek o godzinie 9. Jedynie na krańcach północno-wschodnich będą ważne do godziny 9 we wtorek.
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Opracowała redakcja tvnmeteo.pl
Źródło: tvnmeteo.pl, IMGW
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz